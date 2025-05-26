Один кабель для всего: Sparkle показала видеокарту Intel с Thunderbolt 5

Одной из показанных на Computex 2025 новинок, которая точно заслуживает внимания компьютерных энтузиастов, стала видеокарта Sparkle Thundermage. Этот концепт может дать новую жизнь тому, что когда-то казалось утраченным – видеовыход через USB-C в видеокартах. Если вы пользуетесь дисплеями с USB Type-C или мечтаете о простом подключении «одним кабелем», эта разработка точно для вас.
После провала инициативы NVIDIA VirtualLink и ограниченной реализации USB-C видеовыхода на некоторых моделях Radeon, казалось, что такая удобная функция навсегда исчезла из дискретных видеокарт. Однако компании Intel и Sparkle решили изменить ситуацию. Sparkle представила концепт видеокарты Project Thundermage на базе Intel Arc, которая имеет встроенный порт Thunderbolt 5.
Thunderbolt 5 официально представили более года назад, но до сих пор его можно найти только на флагманских ноутбуках. Теперь, кажется, пришло время для его активного распространения. На Computex 2025 показали несколько решений с поддержкой Thunderbolt 5 для внешних GPU, и Sparkle Thundermage среди них была особенно интересной.
Видеокарта Thundermage оснащена контроллером Intel Barlow Ridge, который обеспечивает:
- передачу данных на скорости до 80 ГБ/с в двустороннем режиме;
- поддержку вывода изображения в формате 8K с частотой 60 Гц;
- одновременную подачу питания — до 27 Вт (9В/3А) — через тот же порт.
Другими словами, один кабель может одновременно передавать видео, данные и питание. Это открывает массу возможностей для подключения дисплеев, док-станций и периферии без лишних адаптеров или питания от отдельных источников.
Проект ориентирован прежде всего на компактные ПК и создателей контента, которые уже давно пользуются Thunderbolt в своей ежедневной работе. Если у вас есть монитор с USB-C или вы работаете с док-станциями, вы точно оцените удобство такого подключения без лишних кабелей и блоков питания.
И хотя пока что Thundermage — это лишь концепт, его демонстрация показывает, что идея не забыта. Наоборот, она получает новое дыхание именно тогда, когда индустрия готова к гибким и компактным решениям. Осталось лишь дождаться реализации идеи в коммерческом устройстве и узнать его цену.
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Источник: videocardz
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