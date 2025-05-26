Один кабель для всего: Sparkle показала видеокарту Intel с Thunderbolt 5

Раздел Технологии выходит при поддержке

Одной из показанных на Computex 2025 новинок, которая точно заслуживает внимания компьютерных энтузиастов, стала видеокарта Sparkle Thundermage. Этот концепт может дать новую жизнь тому, что когда-то казалось утраченным – видеовыход через USB-C в видеокартах. Если вы пользуетесь дисплеями с USB Type-C или мечтаете о простом подключении «одним кабелем», эта разработка точно для вас.

После провала инициативы NVIDIA VirtualLink и ограниченной реализации USB-C видеовыхода на некоторых моделях Radeon, казалось, что такая удобная функция навсегда исчезла из дискретных видеокарт. Однако компании Intel и Sparkle решили изменить ситуацию. Sparkle представила концепт видеокарты Project Thundermage на базе Intel Arc, которая имеет встроенный порт Thunderbolt 5.

Thunderbolt 5 официально представили более года назад, но до сих пор его можно найти только на флагманских ноутбуках. Теперь, кажется, пришло время для его активного распространения. На Computex 2025 показали несколько решений с поддержкой Thunderbolt 5 для внешних GPU, и Sparkle Thundermage среди них была особенно интересной.

Видеокарта Thundermage оснащена контроллером Intel Barlow Ridge, который обеспечивает:

передачу данных на скорости до 80 ГБ/с в двустороннем режиме;

поддержку вывода изображения в формате 8K с частотой 60 Гц;

одновременную подачу питания — до 27 Вт (9В/3А) — через тот же порт.

Другими словами, один кабель может одновременно передавать видео, данные и питание. Это открывает массу возможностей для подключения дисплеев, док-станций и периферии без лишних адаптеров или питания от отдельных источников.

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Проект ориентирован прежде всего на компактные ПК и создателей контента, которые уже давно пользуются Thunderbolt в своей ежедневной работе. Если у вас есть монитор с USB-C или вы работаете с док-станциями, вы точно оцените удобство такого подключения без лишних кабелей и блоков питания.

И хотя пока что Thundermage — это лишь концепт, его демонстрация показывает, что идея не забыта. Наоборот, она получает новое дыхание именно тогда, когда индустрия готова к гибким и компактным решениям. Осталось лишь дождаться реализации идеи в коммерческом устройстве и узнать его цену.

Источник: videocardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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