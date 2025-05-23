Maxsun показала прозрачную видеокарту с водяным охлаждением — и она выглядит как арт-объект

На выставке Computex 2025 производители железа соревнуются не только цифрами в характеристиках, но и креативом. Среди новых материнских плат Maxsun посетители обратили внимание на неожиданную новинку. Это не очередная плата и не обычная видеокарта. Это — концепт водяного охлаждения GPU, который сразу приковал к себе взгляды.

Инженеры Maxsun, похоже, решили не сдерживать фантазию и показали весьма необычное устройство. Это компактная видеокарта с жидкостным охлаждением, с расположенными сбоку шлангами, запакованная в прозрачный моноблок. Выглядит она не как привычное компьютерное комплектующее, которое прячут в корпус, а как дизайнерский арт-объект. Ее даже выставили как горизонтально, так и вертикально — очевидно, чтобы подчеркнуть ее внешний вид.

О характеристиках пока ничего не известно — это лишь концепт, и пока непонятно, появится ли такая видеокарта в реальной продаже. Однако сам подход интригует. Идея выглядит более логичной для внешней видеокарты (eGPU), чем для классической внутренней. Во-первых, форм-фактор компактный. Во-вторых, просто жалко было бы прятать такую красоту внутри корпуса, где ее никто не увидит.

Этот концепт — еще один пример того, как производители ищут новые подходы в дизайне и функциональности. Maxsun не обещает быстрого запуска продукта, и возможно, это останется лишь шоу-проектом для выставок. Но как намек на будущее — выглядит многообещающе.

Выставка Computex 2025 принесла немало других интересных новинок. Например, Realtek представила доступные решения для 10-гигабитных сетей, GIGABYTE показала игровые ноутбуки с автономностью до 14 часов, а Seasonic подготовила блоки питания, которые будут предотвращать расплавление коннекторов питания видеокарт NVIDIA RTX 50.

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Источник: techpowerup