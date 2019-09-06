Ford показал первые изображения и видео будущего электрокроссовера Mach E в стиле Mustang

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Компания Ford показала первые изображения и видео будущего электрокроссовера Ford Mach E, нацеленного на конкуренцию Tesla Model Y. Модель должна выйти на рынок уже в следующем году, так что готовность проекта находится на достаточно высоком уровне.

Тем не менее, компания все еще не готова показать публике финальный дизайн и на этот раз ограничилась прототипом в камуфляже. В лучшем случае под камуфляжем скрывается близкий к серийному варианту прототип Ford Mach E, в худшем — используется «мул» от существующего кроссовера компании с электрической начинкой.

Напомним, что американский автопроизводитель Ford уже несколько лет работает над проектом «электрокроссовера с чертами Mustang». В начале текущего года компания подтвердила, что электромобиль выйдет осенью 2020 года, предложив покупателям привлекательную альтернативу Tesla Model Y.

С технической точки зрения Ford Mach E будет переднеприводным кроссовером с запасом хода 500 км. Одним из следующих электромобилей компании станет пикап Ford F-150, который также недавно был официально продемонстрирован во время испытаний.

Источник: Electrek