СМИ: LG не нашла покупателя и теперь хочет просто закрыть проблемное мобильное подразделение





По сообщению южнокорейского издания DongA, LG Electronics не удалось договориться о продаже своего смартфонного бизнеса ни с немецким концерном Volkswagen AG, ни с вьетнамским конгломератом Vingroup JSC, и теперь руководство рассматривает вариант ликвидации проблемного подразделения, которое остается убыточным последние несколько лет.

В начале 2021 года в сеть попало внутреннее обращение главы LG Квон Бонг-Сок к сотрудникам компании, в котором тот сообщил о намерениях пересмотреть бизнес производства смартфонов в компании — продать его и полностью покинуть рынок смартфонов. Тогда говорилось, что компания рассчитывает закрыть вопрос до конца 2021 года.

Новость об уходе LG с рынка смартфонов стала ожидаемой и неожиданной одновременно. С одной стороны, мобильное подразделение компании безнадежно погрязло в убытках. Но с другой, в прошлом году LG выпустила несколько необычных смартфонов — в первой половине вышел дизайнерский смартфон Velvet, после чего запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. В конце 2020-го мы слышали, что LG в попытках спасти мобильный бизнес затеяла очередную реорганизацию и передать выпуск моделей попроще на аутсорсинг. Но спустя неделю после того, как LG решительно отрицала слухи о намерении выйти из бизнеса по производству смартфонов, появилось заявление топ-менеджера о вероятной продаже активов и полном выходе из бизнеса смартфонов.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце LG остановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем, а в публикации о 21 марта DongA сообщил, что LG отложила на неопределенное время выпуск всех новых смартфонов, чей релиз изначально планировался на первую половину 2021 года. По словам информатора DongA, публично о закрытии бизнеса по выпуску смартфонов и увольнении/переводе сотрудников в другие подразделения LG может объявить уже в следующем месяце.

Судя по всему, смартфон-слайдер LG Rollable с раздвижным экраном в итоге не увидит свет.