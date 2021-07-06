Официально: Rimac и Bugatti объединились в единого производителя гиперкаров Bugatti-Rimac, 55% которого принадлежат Rimac, а 45% — Porsche

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Долго ходившие по рынку слухи о возможном слиянии автопроизводителей Rimac и Bugatti оказались правдой, стороны уже подтвердили сделку и рассказали детали о будущем совместном предприятии Bugatti-Rimac.

Как вы помните, немецкий автопроизводитель суперкаров Porsche планомерно наращивал долю в хорватском стартапе Rimac, сделавшем себе имя на создании электрических гиперкаров, доведя ее до отметки 24%. В итоге немцы в лице материнского концерна Volkswagen AG решили получить максимально возможный контроль над Rimac, предложив в качестве взноса со своей стороны французский бренд Bugatti с более чем столетней историей.

В ходе переговоров стороны пришли к схеме собственности, при которой новосозданная Rimac Group получает долю в 55%, а Porsche — долю в 45% новой совместной компании Bugatti-Rimac. При этом основатель хорватской компании остается крупнейшим совладельцем Rimac Group с долей 37%, еще 24% сохраняет за собой Porsche, 12% — Hyundai Motor Group и другие инвесторы — оставшиеся 27%.

При этом технологическое подразделение, которое занималось производством батарей, электродвигателей и других компонентов для электромобилей, выделили в отдельную компанию Rimac Technology, которая на 100% принадлежит Rimac Group. Она останется независимым подрядчиком, который будет сотрудничать с другими заказчиками и сторонними автопроизводителями. Чтобы схема была понятнее, стороны специально создали инфографику:

Как CEO компании Rimac Group, Мате Римац возглавит обе новые компании — Bugatti-Rimac и Rimac Technology, при этом руководители Porsche AG Оливер Блюм и Лутц Мешке станут членами наблюдательного совета Bugatti-Rimac.

Bugatti и Rimac будут развиваться как отдельные автомобильные бренды, сохранив существующие производственные мощности и каналы сбыта (Загреб, Хорватия и Мольсайм, Франция соответственно). Новое совместное предприятие будет развивать перспективные технологии и разрабатывать уникальные решения для обоих производителей, используя совместный богатый опыт инженеров обеих компаний.

К 2023 году глобальную штаб-квартиру Bugatti-Rimac перенесут в новый Rimac Campus стоимостью 200 млн евро, который будет вмещать порядка 2500 сотрудников на площади 100 000 м². На первом этапе новая компания будет включать всего 430 сотрудников — порядка 300 в Загребе и 130 в Мольсайме.

Оливер Блюм и Мате Римац

Окончательное подписание сделки ожидается в четвертом квартале текущего года после получения необходимых разрешений регуляторов и уточнения всех юридических тонкостей. Отметим, что новой компании прочат выход на IPO с оценкой $6 млрд уже в 2022 году.

Источник: Rimac, Porsche