Официально: Сервис доставки еды Uber Eats начнет работать в Харькове с 20 февраля





Компания Uber объявила о скором начале работы своего приложения по заказу и доставке еды Uber Eats в Харькове. Начиная с 10 утра 20 февраля жители Харькова смогут заказывать блюда из любимых ресторанов города. В среднем доставка займет 40 минут, и по мере развития сервиса в городе, это время будет сокращаться.

Партнерами Uber стали уже более 40 харьковских ресторанов, включая такие, как Сушия, Live Love Avocado, One Gogi, «Чилі, М’ясо та вино», Goa.

Зона покрытия доставки на этапе запуска будет включать в себя центральную часть города, а также Холодногорский район, где сервис будет доступен с 10:00 до 22:00, семь дней в неделю. Стоимость доставки составит 40 грн без ограничений по сумме минимального заказа.

“Мы очень рады запустить наш сервис в Харькове. В последние недели и месяцы мы видели большой интерес со стороны как пользователей, так и ресторанов, которые хотели бы сотрудничать с нами, и мы с нетерпением ждем возможности предложить харьковчанам простой и надежный способ получить еду, которую они хотят, когда они этого хотят”, — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

По случаю запуска сервиса в Харькове, Uber Eats предлагает три бесплатные доставки для новых пользователей в период с дня запуска по 29 февраля. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод FREEKHARKIV.

Напомним, что с момента своего запуска в Киеве год назад, Uber Eats запустился также во Львове и Одессе и на данный момент сотрудничает с более чем 800 партнерами-ресторанами.

Источник: Uber Eats