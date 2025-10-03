Новости Украина 03.10.2025 comment views icon

Официальные iPhone 17 в Украине исчезают из магазинов — дефицит или борьба с контрабандой?

Андрій Русанов

Офіційні iPhone 17 В Україні зникають з магазинів: дефіцит чи боротьба з котрабандою?

Сейчас iPhone 17 Pro Max и другие модели новой линейки смартфонов Apple практически невозможно приобрести. Они исчезли с полок и сайтов магазинов.

Менее чем через неделю после начала продаж «белых» iPhone 17 уже не достать — ритейлеры распродали запасы из небольших первых партий. Во время подготовки новости все же удалось найти единичные предложения в магазинах (не факт, что на самом деле действительны), но в основном они доступны только по предзаказу, с конкретной датой наличия или с сообщением «Скоро в продаже!».

Как рассказали источники в отрасли изданию Oboz.ua, которое написало о ситуации, возникновение дефицита не связано с ажиотажем или ростом покупательной способности украинцев. Секрет в первой партии устройств, которая была довольно незначительной и почти сразу закончилась. Также можно предположить, что речь идет о маркетинговом ходе с созданием искусственного дефицита, но данных об этом нет.

В Украине легальные iPhone противостоят конкуренции так называемых «серых» аппаратов, ввезенных незаконно. Впрочем, перекрытие каналов контрабанды может привести к дефициту и стремительному росту цены. По данным бизнес-омбудсмена Роман Ващука, надлежащее таможенное оформление получают лишь 21% iPhone. На это указывают данные регистрации смартфонов — их гораздо больше, чем было официально ввезено.



Фактическая стоимость для продавцов легального товара из США намного дороже. Сначала они платят 10% пошлины, а в Украине с них отчисляют НДС 20%. Поэтому даже крупные торговые сети иногда не гнушаются дополнительными партиями сомнительного происхождения. Также распространена невыдача фискальных чеков и другие средства уклонения от налогов.

По последней информации, линейка iPhone 17 имеет повышенную популярность, больше, чем прогнозировалось, а Apple рассматривает повышение производства. Поэтому дефицит может иметь и объективную подоплеку.

