В Украине открылись официальные продажи Apple iPhone 17 и iPhone Air: от ₴46 799, доступна оплата частями

26 сентября, меньше чем через неделю после запуска предзаказов, новенькие Apple iPhone 17 поступили в свободную продажу в Украине.

На сайтах ритейлеров, которые официально продают технику Apple в Украине, уже появилась отметка «Купить», рядом с опцией «Купить в кредит» (в основном предлагают от 2 до 10 платежей). Что касается стоимости, то она осталась неизменной со старта предзаказов:

iPhone 17

256 ГБ — ₴46 799

512 ГБ — ₴56 799

iPhone 17 Pro

256 ГБ — ₴63 999

512 ГБ — ₴73 999

1 ТБ — ₴83 999

iPhone 17 Pro Max

256 ГБ — ₴69 999

512 ГБ — ₴79 999

1 ТБ — ₴89 999

2 ТБ — ₴109 999

iPhone Air

256 ГБ — ₴58 499

512 ГБ — ₴68 499

1 ТБ — ₴78 499

Следует отметить, что некоторые позиции уже отсутствуют в каталогах: в частности, версии iPhone 17 Pro на 256 ГБ в цветах Silver и Cosmic Orange; а также iPhone 17 Pro Max, который на сайте Rozetka, к примеру, доступен только в цвете Deep Blue на 512 ГБ.

Новых AirPods Pro 3 у официальных ритейлеров так же уже нет в наличии (по крайней мере в каталогах сайтов), но предзаказ предлагали по цене от ₴14 099. У Apple Watch с доступностью чуть лучше, а стоимость следующая:

Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм и GPS), ₴23 799 (46 мм и GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм и GPS), ₴14 999 (44 мм и GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, с ремешком Milanese Loop)

Подробнее о том, что показала Apple на сентябрьской презентации Awe dropping можно прочитать по ссылкам ниже, в ближайшее время также ожидайте редакционные обзоры.

Напомним, что вместе с показом устройств, Apple выпустила новые версии ОС: Apple iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 и др., хотя дизайн Liquid Glass пришелся по нраву не всем и вызвал много нареканий на укачивание. К тому же некоторые передовые функции iOS 26, такие, как живой перевод, недоступны в ЕС из-за сложностей с местным законодательством.