«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» дебютировал с $45 млн в США, едва превзойдя предыдущий фильм франшизы

В международном прокате фильм заработал скромные $16,4 млн, а в национальном — $45,2 млн, доведя глобальные кассовые сборы до $61 млн.

В то же время, как отмечает Variety, заработки в Северной Америке едва опережают предыдущий фильм франшизы — «Охотниками за привидениями: Наследники», который в 2021 году дебютировал с $44 млн на этапе послепандемического восстановления кинотеатров. К тому же у «Леденящего ужаса» больший бюджет ($100 млн на производство и еще миллионы на рекламу), так что лента должна значительно превзойти доходность предшественника ($204 млн при бюджете в $75 млн), чтобы оправдать свою стоимость. Ожидается, что фильм выиграет от весенних каникул, однако на пути может стать сильный конкурент — «Годзилла и Конг: Новая империя», который дебютирует на этой неделе.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» получил противоречивые оценки от зрителей — на Rotten Tomatoes критики оценили фильм в 43%, тогда как аудитория была более дружелюбной с 85%.

«Леденящий ужас», основанный на классическом фильме Айвана Райтмана «Охотники за привидениями» 1984 года, является пятым фильмом в серии и следует за «Охотниками за привидениями: Наследники». По сюжету семья Спенглеров возвращается в легендарную пожарную часть Нью-Йорка, чтобы объединиться с оригинальными «Охотниками за привидениями», которые создали сверхсекретную исследовательскую лабораторию, и спасти мир от второго Ледникового периода.

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Среди актерского состава — Билл Мюррей, Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Энни Поттс, а также Кумайл Нанджиани и Паттон Освальт. Райтман выступает продюсером проекта. Гил Кенан стал режиссером и написал сценарий вместе с Джейсоном Райтманом.

«Дюна: Часть вторая» тем временем оставалась на втором месте в прокате в США, добавив к внутренним кассовым сборам $17,6 млн со снижением на 37% по сравнению с предыдущим уик-эндом. Всего за три недели с момента дебюта научно-фантастическая эпопея заработала $574 млн во всем мире ($341 млн в международном и $233 млн в национальном прокате).

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