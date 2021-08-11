OnePlus тизерит смартфон с двумя экранами накануне презентации Samsung Z Fold3 и Z Flip3





11 августа в 17:00 по Киеву начнется презентация Samsung Unpacked, где ожидается анонс третьего поколения складных смартфонов с гибкими экранами — Z Fold3 и Z Flip3. И конкуренты пытаются ловко сыграть на ажиотаже вокруг этого события — вскоре после анонса Xiaomi Mix 4 со встроенной в экран «камерой-невидимкой» подключился OnePlus, опубликовав загадочный тизер двухэкранного смартфона.

Никаких других подробностей OnePlus не раскрыл — анонс должен состояться сегодня в 17:00 по киевскому времени. То есть, одновременно со стартом презентации Samsung Unpacked.

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Маловероятно, что OnePlus сегодня покажет собственный складной смартфон с двумя экранами, учитывая полное отсутствие каких-либо утечек об устройстве. К тому же, в начале 2020 года глава OnePlus Пит Лау ясно дал понять, что выходить в этот сегмент компания пока не планирует.

Ожидается, что сегодня OnePlus покажет не новый смартфон с двумя экранами, а лишь аксессуар — чехол-обложку со встроенным экраном, которая будет продаваться отдельно. Ничего нового в пристегивающихся экранах нет — это уже было у LG (V50 ThinQ 5G и V60 ThinQ 5G), которая недавно покинула рынок смартфонов. И едва ли реализация идеи с пристегивающимся вторым экраном у OnePlus будет принципиально отличаться от таковой у LG, но подождем вечера, чтобы узнать наверняка.