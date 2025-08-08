Новости IT-бизнес 08.08.2025 comment views icon

OpenAI выплатит по $1,5 млн премии 1000 "лучших" работников — чтобы те не уходили к конкурентам

OpenAI наносит удар в борьбе за таланты ИИ и планирует выделить около $1,5 млрд на бонусы для тысячи своих лучших сотрудников.

Согласно The Information, премии получат лучшие инженеры и исследователи среди тех, которых могут переманить к себе техногиганты. К примеру, Meta Марка Цукерберга уже отличилась едва ли не самым большим офером в истории ИИ, предложив топовому инженеру нейросетей из стартапа Abel $1,25 млрд за 4 года. Тот, к большому удивлению, отказался.

Подход «покупай или переманивай» активизировали в Meta после того, как внутренние ИИ-проекты компании потерпели неудачу. Цукерберг лично «вербовал» исследователей Google DeepMind через электронные письма и все же забрал по меньшей мере трех специалистов OpenAI. В последнем случае обещанные бонусы в $100 млн за подписание контракта якобы так и не заплатили. Очевидно бонусный план OpenAI разработан, чтобы предотвратить такие «кражи» в будущем.

По словам соучредителя Hyperbolic Labs Юйчена Цзиня, премии получат даже новички, мгновенно оказавшись в списке долларовых миллионеров. Он сравнивает эту ситуацию с «эффектом богатства» в Nvidia, где немало работников владеют акциями компании и существенно выиграли от спроса на ИИ-чипы.

Новость о бонусах в OpenAI появилась на фоне запуска GPT-5 — последней флагманской ИИ-модели компании, которая сочетает в себе возможности размышлений с быстрой реакцией. GPT-5 лучше предшественников показала себя в письме, кодировании и тестах по охране здоровья, а также имеет существенно меньший уровень галлюцинаций. Модель разворачивается постепенно для всех пользователей, хотя бесплатные будут иметь определенные ограничения.

