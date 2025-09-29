Новости ИИ 29.09.2025 comment views icon

OpenAI выпустила сборник из 300+ промтов для ChatGPT

Катерина Даньшина

Редактор новостей

OpenAI представила более 300 промтов, которые упростят работу с ChatGPT представителям различных профессий.

Промт, или, проще говоря, подсказка — это текстовое сообщение с инструкциями, которое пользователь предоставляет искусственному интеллекту, чтобы направить его ответ в правильном направлении и получить желаемый результат.

Сборник создали специалисты OpenAI и сейчас он доступен для общего и бесплатного использования на официальном сайте OpenAI Academy. Промты отсортированы по категориям, в зависимости от профессии, которой они пригодятся: в частности для IT-специалистов, HR, менеджеров по продажам и тому подобное.

К каждому из промтов предлагают ситуацию, в которой он может понадобиться. К примеру, для HR доступны инструкции к созданию опросов для сотрудников, проверки эффективности, анализа тенденции оттока работников и тому подобное.

Есть и отдельный пакет «для всех», который предлагает промты для написания электронных писем, адаптации текстов к конкретной аудитории, создания списка задач, повестки дня для встречи и тому подобное.

Ранее OpenAI представила ChatGPT Pulse — новая функция, которая делает чат-бота проактивным. Он будет проводить «ночные» исследования на основе ваших запросов и подключенных программ, а на утро выдаст «визуальные карточки» — небольшие иллюстрированные квадратики со сводными темами, например предложения для ужина, советы для путешествий и тому подобное.

Неделей ранее Сэм Альтман также анонсировал ряд новых функций ChatGPT, которые будут ограничены платными подписками, или же будут взимать дополнительную плату в бесплатном режиме из-за «дорогой эксплуатации» (по слухам, одним из таких обновлений станет доступ к видеогенератору Sora 2).

