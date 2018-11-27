Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy A8s: SoC Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и четыре камеры

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Компания Samsung в ближайшее время должна представить новый безрамочный смартфон Samsung Galaxy A8s, который станет первым носителем экрана Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Такой же экран ожидается во флагманской модели Galaxy S10. Как примерно выглядит грядущая новинка, мы уже знаем, а сейчас подоспели и ее характеристики.

Источник подтверждает предыдущие данные о том, что Samsung в целях экономии доверила производство нового дисплея для Samsung Galaxy A8s китайской компании BOE, которая поставляет экраны для лучшего в мире камерофона Huawei Mate 20 Pro. Как сообщается, грядущей новинке достанется матрица IPS диагональю 6,39 дюйма разрешением Full HD+.

Аппаратным базисом Samsung Galaxy A8s выступает SoC Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Также упоминается поддержка карт памяти microSD объемом 512 ГБ.

Основная камера будет собрана из трех модулей разрешением 5, 10 и 25 Мп. С большой долей вероятности можно говорить, что оптика здесь такая же, как у Galaxy A7 (2018). Фронтальная камера укомплектована сенсором изображения разрешением 24 Мп.

Также смартфон получил аккумуляторную батарею емкостью 3400 мА·ч, заряжаемую посредством разъема USB-C, и ОС Android 9.0 Pie из коробки.

Габариты смартфона Samsung Galaxy A8s – 159,11х74,88х7,38 мм. Для сравнения, Galaxy Note9 при таком же размере экрана имеет размеры 161,9х76,4х8,8 мм.

Анонс Samsung Galaxy A8s ожидается в конце декабря или начале января.

Источник: All About Samsung