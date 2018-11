Смартфон Samsung Galaxy A8s, оснащенный экраном Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру, показался на качественных рендерах

В начале этого месяца Samsung представила новые смартфонные дисплеи Infinity-V, Infinity-U и Infinity-О с вырезами разной формы. И еще тогда мы предполагали, что именно таинственная модель Samsung Galaxy A8s, намеренно засвеченная производителем незадолго до этого, может стать первым носителем экрана Infinity-О. Сейчас в этом уже не осталось практически никаких сомнений. Сказать, когда точно состоится анонс Galaxy A8s, мы пока не можем. Но предлагаем несколько качественных рендеров для оценки предполагаемой внешности грядущей новинки.

Благодаря такой вариации безрамочного дизайна экран, как утверждается, сможет занимать более 90% площади лицевой панели (мы помним, что слайдера Honor Magic 2 этот показатель близок к 100%, но здесь другой форм-фактор).

Что касается характеристик Galaxy A8s, о них точных данных пока нет, но есть кое-какие предположения: SoC Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ флэш-памяти, тройная основная камера и обычный сканер отпечатков пальцев.

The Galaxy S10's Infinity-O screen laser hole punching technology is called "HIAA" (Hall In Active Area) by Samsung. This is Samsung's exclusive OLED screen technology. Samsung has exclusive technology for a certain period of time. pic.twitter.com/jWPXUgoAMl

— Ice universe (@UniverseIce) November 21, 2018