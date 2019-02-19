Patriot выпустила оверклокинговую DRAM-память Viper STEEL DDR4 с рабочей частотой 4400 МГц

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Компания Patriot объявила о выпуске самого быстрого в своей линейке комплекта памяти Viper STEEL DDR4 16 ГБ (4400 МГц). Как следует из названия серии, производитель использует модули памяти со специально разработанным алюминиевым теплозащитным экраном, обеспечивающим эффективное рассеивание тепла при разгоне (оверклокинге) и решении высокопроизводительных задач.

Представители компании заявили, что каждый модуль Viper STEEL DDR4 тестируется заводскими работниками, которые вручную проверяют производительность чипов памяти (в данной линейке используются исключительно микросхемы Samsung). Тайминги у Viper Steel составляют CL19-19-19-39 при 1,45 В, при этом она совместима с новейшими платформами Intel и AMD. К примеру, на Intel XMP 2.0 она может достигать 4400 МГц и отличается простой настройкой и поддержкой новейших процессоров и материнских плат.

Линейка памяти Viper Steel от Patriot включает широкий ассортимент продуктов, позволяющих пользователю выбирать между решениями с одинарной или двойной памятью, различными доступными частотами (от 3000 МГц до 4400 МГц) и двумя наиболее широко используемыми в мире емкостями DDR4 (8 и 16 ГБ). Как и все продукты памяти, производимые Patriot, серия Viper Steel имеет ограниченную пожизненную гарантию и глобальную техническую поддержку.

Компания Patriot также заявила, что серия Viper Steel постепенно заменит память предыдущего поколения Viper 4. Таким образом, производитель упрощает линейку продуктов продуктов Viper DRAM, оставив в ней только три основных продукта: Viper Elite – недорогая оверклокинговая память; Viper Steel – DRAM с максимальной производительностью для энтузиастов и геймеров; Viper RGB – оверклокинговая DRAM с RGB подсветкой.

Память Patriot Viper Steel будет доступна на украинском рынке в начале марта текущего года. Ориентировочная цена будет варьироваться от 3250 грн за 16 ГБ память DDR4 3000 МГц до 7400 грн за 16 ГБ память DDR4 4400 МГц.

Источник: Patriot