Первая партия смартфонов Honor 9X в количестве 100 тыс. единиц разошлась всего за 2 минуты

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Недавно состоялся официальный анонс смартфона Honor 9X и его модификации Honor 9X Pro, а старт фактических продаж был запланирован на 30 июня. При этом новинка оказалась очень популярной и первая партия в 100 тыс. устройств разошлась всего за 2 минуты после старта продаж. По данным Honor, новая модель разошлась среди поклонников в 2 раза быстрее, чем предыдущая модель Honor 8X, выпущенная в сентябре прошлого года.

Напомним, смартфон Honor 9X оснащён дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек без выреза. Аппарат содержит 8-ядерный процессор Kirin 810, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Версия Honor 9X Pro несёт на борту 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели смартфона Honor 9X расположена двойная камера. Она включает основной 48-мегапиксельный сенсор и дополнительный сенсор для определения глубины сцены с разрешением 2 Мп. Версия Pro содержит дополнительный 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом. Фронтальная 16-мегапиксельная камера разместилась в выдвижном модуле.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Для её подзарядки служит разъём USB Type-C. Есть 3.5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани. Размеры составляют 163,1х77,2х8,8 мм при массе 206 г. В качестве операционной системы используется версия Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

В зависимости от модели и конфигурации памяти, цена смартфона Honor 9X начинается с отметки $205.

Источник: gsmarena