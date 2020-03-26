Первый пилотируемый полет корабля SpaceX Crew Dragon к МКС оказался под угрозой переноса





Только успели порадоваться на прошлой неделе, что первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС планируется уже в следующем месяце, как этот исторический запуск оказался под угрозой переноса. И нет, причина вовсе не в коронавирусе, хотя, учитывая нынешнюю ситуацию с распространением вируса в США (страна вот-вот обойдет Италию и Китая по числу случаев заражения), он вполне может стать одним из факторов. Пока же все сводится к двум недавним событиям.

Неприятность первая — нештатное отключение двигателя во время недавнего запуска Falcon 9 с шестой партией из 60 спутников Starlink. Напомним, в прошлый раз SpaceX использовала первую ступень, которая до этого четыре раза успешно слетала в космос и вернулась. Как известно, пятый запуск стал для нее последним — один из девяти двигателей отказал за несколько секунд до разделения первой и второй ступени. На успех миссии Starlink L6 это не повлияло, но, предположительно, помешало посадить первую ступень на плавучую платформу. Кроме того, этот запуск был перенесен с 15 на 18 марта как раз по причине неполадок с двигателем.

Это первый случай внештатного отключения двигателя Merlin 1D в полете. До этого единожды такой инцидент случался в 2012 году, когда из строя вышел один из девяти двигателей Merlin 1C ракеты Falcon 9 V1.0. Напомним, нынешний Merlin 1D, использующийся в Falcon 9 Block 5, является улучшенным вариантом Merlin 1C.

Теперь NASA хочет, чтобы для будущих пилотируемых миссий Crew Dragon всегда использовались только ракеты Falcon 9 с новыми первыми ступенями, чтобы аномалия (чем бы она в итоге не оказалась), имевшая место во время миссии Starlink L6, не повторилась, когда на борту будут люди. Кроме того, пока SpaceX не выяснит причину (сейчас компания активно расследует инцидент) и не внесет соответствующие улучшения в конструкцию и ПО, или согласится на новые условия, NASA не даст разрешения на запуск с астронавтами.

Неприятность вторая — неудача при испытаниях парашютов корабля Crew Dragon 24 марта. В рамках испытаний предполагалось сбросить макет космического корабля с вертолета, но при наборе высоты макет «потерял стабильность», и пилот, чтобы не подвергать опасности жизни членов экипажа, в экстренном порядке отсоединил трос с макетом. Вертолет не набрал необходимой высоты, так что парашютная система не сработала и макет корабля разбился. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пока неясно, сколько времени потребуется для расследования инцидентов, особенно первого — может несколько недель, а может месяцев. Кроме того, потребуется еще некоторое время на внесение улучшений. В итоге первые ступени Falcon 9 и Heavy станут более совершенными и безопасными, но это может сильно сдвинуть сроки Demo-2.

Напомним, нынешний контракт NASA с Роскосмосом, истекает осенью 2020 года, так что времени не так много, а второй корабль, разработанный по программе Commercial Crew Development, американский Boeing CST-100 Starliner, пока тоже не готов.

Источник: Teslarati и Parabolicarc