Первый взгляд на флагманы Xiaomi 15 Pro и 15 Ultra — изображения, камеры, характеристики

Появились первые изображения будущих флагманов Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Первый ожидается в октябре, главный камерафон компании обычно выходит позже.

Сайт Smartprix вместе с информатором Kartikey представляет эксклюзивный первый вид на Xiaomi 15 Pro. Визуализации демонстрируют заднюю часть смартфона в трех цветах — черном, белом и серебристом, также будет доступно специальное издание Titanium.

Дизайн смартфона наследует стиль предшественника. Он имеет стекло с обеих сторон и металлический каркас. На этот раз Xiaomi несколько откорректировала размеры, чтобы разместить больший аккумулятор и дисплей. Ощутимые изменения получил блок камер, который теперь содержит три объектива и модуль лазерной автофокусировки, а вспышка расположена отдельно.

Xiaomi 15 Pro получит изогнутый в четыре стороны экран 6,78″ AMOLED с разрешением разрешения 2K, PPI более 500 и частоту обновления 120 Гц. Под капотом телефон работает на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite по новым данным) в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Основная камера имеет датчик серии Light Fusion 900 на 50 МП 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/1,4. Также есть сверхширокоугольный объектив на 50 МП и новая телефотокамера с Sony IMX858 5X, тоже на 50 МП, с фокусным расстоянием 30 см. Селфи-камера получит датчик на 32 Мп. Телефон также будет иметь фирменные настройки камеры Leica.

Xiaomi 15 Pro имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту от пыли и воды IP68. Компания обещает до 5 лет обновления Android. Смартфон получит программный пакет Xiaomi AI, HyperOS 2.0 и спутниковое подключение (эксклюзивно для Titanium Edition), а также массивную батарею на 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной зарядки 80 Вт и реверсивной беспроводной зарядки 10 Вт.

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Сайт Playfuldroid со ссылкой на социальную сеть Weibo представляет облик другого смартфона серии, Xiaomi 15 Ultra. Топовый аппарат серии ожидается в первом квартале 2025 года. По слухам, общий язык дизайна Xiaomi 15 Ultra делает его похожим на 14 Ultra. Новая схема дает первое представление о его внешности. Также пост содержит информацию о камерах.

Xiaomi 15 Ultra будет иметь тонкие рамки одинакового размера со всех четырех сторон. Хотя экран кажется плоским, как и Xiaomi 15 и 15 Pro, он будет иметь микровыгибы с четырех сторон. На задней панели устройства расположен большой круглый модуль камеры с логотипом Leica в верхнем левом углу и перископической телефотокамерой справа. В нижней части модуля расположены три другие камеры — всего четыре объектива.

Смартфон будет иметь 1″ 50 МП основную камеру Sony LYT-900, как и на Xiaomi 14 Ultra. Также будет 200 МП перископическая телефотокамера Samsung HP9, как у Vivo X100 Ultra. Ожидается, что 15 Ultra будет иметь 50 МП ультраширокоугольный объектив Sony IMX858 и 50 МП камеру IMX858.

Ожидается, что серия Xiaomi 15 дебютирует в Китае 23 октября, после чего состоится глобальный релиз в начале 2025 года. Xiaomi имеет амбициозные планы на 2025 год, включая выпуск безкнопочного смартфона. Цена на серию Xiaomi 15 остается неподтвержденной, но источники ожидают, что она будет на уровне предшественников.

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