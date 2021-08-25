Покупатели ПК с топовыми видеокартами GeForce RTX 3000 могут получить в подарок Battlefield 2042





NVIDIA рассчитывает использовать шумиху, поднимающуюся вокруг скорого выхода Battlefield 2042. Компания запускает свою маркетинговую акцию, предлагая покупателям ПК на базе видеокарт GeForce RTX 3070/3070 Ti, GTX 3080/3080 Ti и RTX 3090 получить ключ для ожидаемого сетевого шутера.

По ранним утечкам предполагалось, что такой подарок в определенный период будет доступен всем покупателям топовых видеокарт GeForce RTX, но, оказалось, что акция действует лишь на системы в сборе с указанными графическими адаптерами. Причем предложение актуально только для десктопных игровых ПК, которые будут куплены у авторизованных розничных партнеров NVIDIA. В Украине акция распространяется на системы, приобретенные в Artline и Telemart.

Согласно условиям, акция продлится с 24.08.2021 до 14.09.2021. При этом полученный ключ можно будет активировать до 14.12.2021. С подробностями правил покупки и активации можно ознакомиться на странице разработчиков. Battlefield 2042 уже доступна к предзаказам, но стоимость игры внушительная. В Steam базовая версия предлагается за 1499 грн. Возможность сэкономить может привлечь любителей масштабных сетевых шутеров, но при нынешней общей стоимости ПК с топовыми видеокартами, даже такой щедрый подарок не убережет от немалых затрат.

В опубликованных ранее системных требованиях для закрытого бета-теста Battlefield 2042 указаны весьма скромные конфигурации, но наверняка чтобы «зажигать» в релизной версии игры с высокими настройками качества, понадобятся куда более производительные компоненты. Подробности мы узнаем уже после официального запуска, который предварительно запланирован на 23 октября нынешнего года. Пока же можно проникнуться атмосферой в предрелизной короткометражке.