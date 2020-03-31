Полные характеристики новых высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H)





Полноценный анонс новых 45-ваттных высокопроизводительных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), как известно, должен состояться в этот четверг, 2 апреля. Но вот уже сегодня тематический сайт HD Tecnologia полностью рассекретил весь модельный ряд (шесть моделей) грядущих процессоров Comet Lake-H, опубликовав ключевые слайды из презентации Intel.

Новые чипы Comet Lake-H, чей формальный анонс состоялся примкнут к семейству Intel Core 10-го поколения и заменят собой нынешние Coffee Lake Refresh-H. От старых Coffee Lake Refresh-H новые Comet Lake-H практически ничем отличаться не будут. По сути, единственное отличие — это прибавка к частоте, хотя и весьма существенная. Говоря конкретнее, относительно предшественников частоты повысятся на 300-500 МГц, вплоть до 5,3 ГГц (на одном ядре в режиме Turbo Boost) для флагмана Core i9-10980HK. С другой стороны, возрастет не базовая, а пиковая частота, так что вопрос, будет ли от этого реальная польза в обычных приложениях. Обзоры новых ноутбуков на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) ожидаются ближе к середине апреля, тогда все проясниться окончательно и мы узнаем, насколько хорошим ответом новым 7-нм Ryzen 4000 (Renoir) окажутся «новые» 14-нм Comet Lake-H.

Среди других улучшений — поддержка оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 ГБ) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.

С техническими характеристиками всех шести моделей процессоров Comet Lake-H можно ознакомиться в таблице. Для сравнения, также приводим параметры нынешних моделей Coffee Lake Refresh-H.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Turbo

Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ Поддерживаемая

память TDP, Вт Intel Comet Lake-H Core i9-10980HK 8 / 16 2,4-5,3 16 DDR4-2933 45 Core i7-10875H 8 / 16 2,3-5,1 16 DDR4-2933 45 Core i7-10850H 6 / 12 2,7-5,1 12 DDR4-2933 45 Core i7-10750H 6 / 12 2,6-5,0 12 DDR4-2933 45 Core i5-10400H 4 / 8 2,6-4,6 8 DDR4-2933 45 Core i5-10300H 4 / 8 2,5-4,5 8 DDR4-2933 45 Intel Coffee Lake-H Refresh Core i9-9980HK 8 / 16 2,4-5,0 16 DDR4-2666 45 Core i9-9880H 8 / 16 2,3-4,8 16 DDR4-2666 45 Core i7-9850H 6 / 12 2,6-4,6 12 DDR4-2666 45 Core i7-9750H 6 / 12 2,6-4,5 12 DDR4-2666 45 Core i5-9400H 4 / 8 2,5-4,3 8 DDR4-2666 45 Core i5-9300H 4 / 8 2,4-4,1 8 DDR4-2666 45

Источник: HD Tecnologia