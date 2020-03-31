Новости
Полные характеристики новых высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H)

Полные характеристики новых высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H)

Полные характеристики новых высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H)


Полноценный анонс новых 45-ваттных высокопроизводительных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), как известно, должен состояться в этот четверг, 2 апреля. Но вот уже сегодня тематический сайт HD Tecnologia полностью рассекретил весь модельный ряд (шесть моделей) грядущих процессоров Comet Lake-H, опубликовав ключевые слайды из презентации Intel.

111

Новые чипы Comet Lake-H, чей формальный анонс состоялся примкнут к семейству Intel Core 10-го поколения и заменят собой нынешние Coffee Lake Refresh-H. От старых Coffee Lake Refresh-H новые Comet Lake-H практически ничем отличаться не будут. По сути, единственное отличие — это прибавка к частоте, хотя и весьма существенная. Говоря конкретнее, относительно предшественников частоты повысятся на 300-500 МГц, вплоть до 5,3 ГГц (на одном ядре в режиме Turbo Boost) для флагмана Core i9-10980HK. С другой стороны, возрастет не базовая, а пиковая частота, так что вопрос, будет ли от этого реальная польза в обычных приложениях. Обзоры новых ноутбуков на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) ожидаются ближе к середине апреля, тогда все проясниться окончательно и мы узнаем, насколько хорошим ответом новым 7-нм Ryzen 4000 (Renoir) окажутся «новые» 14-нм Comet Lake-H.

Среди других улучшений — поддержка оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 ГБ) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.

С техническими характеристиками всех шести моделей процессоров Comet Lake-H можно ознакомиться в таблице. Для сравнения, также приводим параметры нынешних моделей Coffee Lake Refresh-H.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Turbo
Boost, ГГц		Кэш-память L3, МБПоддерживаемая
память		TDP, Вт
Intel Comet Lake-H
Core i9-10980HK8 / 162,4-5,316DDR4-293345
Core i7-10875H8 / 162,3-5,116DDR4-293345
Core i7-10850H6 / 122,7-5,112DDR4-293345
Core i7-10750H6 / 122,6-5,012DDR4-293345
Core i5-10400H4 / 82,6-4,68DDR4-293345
Core i5-10300H4 / 82,5-4,58DDR4-293345
Intel Coffee Lake-H Refresh
Core i9-9980HK8 / 162,4-5,016DDR4-266645
Core i9-9880H8 / 162,3-4,816DDR4-266645
Core i7-9850H6 / 122,6-4,612DDR4-266645
Core i7-9750H6 / 122,6-4,512DDR4-266645
Core i5-9400H4 / 82,5-4,38DDR4-266645
Core i5-9300H4 / 82,4-4,18DDR4-266645

Источник: HD Tecnologia

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить