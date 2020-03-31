Полные характеристики новых высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H)
Полноценный анонс новых 45-ваттных высокопроизводительных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), как известно, должен состояться в этот четверг, 2 апреля. Но вот уже сегодня тематический сайт HD Tecnologia полностью рассекретил весь модельный ряд (шесть моделей) грядущих процессоров Comet Lake-H, опубликовав ключевые слайды из презентации Intel.
Новые чипы Comet Lake-H, чей формальный анонс состоялся примкнут к семейству Intel Core 10-го поколения и заменят собой нынешние Coffee Lake Refresh-H. От старых Coffee Lake Refresh-H новые Comet Lake-H практически ничем отличаться не будут. По сути, единственное отличие — это прибавка к частоте, хотя и весьма существенная. Говоря конкретнее, относительно предшественников частоты повысятся на 300-500 МГц, вплоть до 5,3 ГГц (на одном ядре в режиме Turbo Boost) для флагмана Core i9-10980HK. С другой стороны, возрастет не базовая, а пиковая частота, так что вопрос, будет ли от этого реальная польза в обычных приложениях. Обзоры новых ноутбуков на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) ожидаются ближе к середине апреля, тогда все проясниться окончательно и мы узнаем, насколько хорошим ответом новым 7-нм Ryzen 4000 (Renoir) окажутся «новые» 14-нм Comet Lake-H.
Среди других улучшений — поддержка оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 ГБ) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.
С техническими характеристиками всех шести моделей процессоров Comet Lake-H можно ознакомиться в таблице. Для сравнения, также приводим параметры нынешних моделей Coffee Lake Refresh-H.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Turbo
Boost, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|Поддерживаемая
память
|TDP, Вт
|Intel Comet Lake-H
|Core i9-10980HK
|8 / 16
|2,4-5,3
|16
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10875H
|8 / 16
|2,3-5,1
|16
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10850H
|6 / 12
|2,7-5,1
|12
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10750H
|6 / 12
|2,6-5,0
|12
|DDR4-2933
|45
|Core i5-10400H
|4 / 8
|2,6-4,6
|8
|DDR4-2933
|45
|Core i5-10300H
|4 / 8
|2,5-4,5
|8
|DDR4-2933
|45
|Intel Coffee Lake-H Refresh
|Core i9-9980HK
|8 / 16
|2,4-5,0
|16
|DDR4-2666
|45
|Core i9-9880H
|8 / 16
|2,3-4,8
|16
|DDR4-2666
|45
|Core i7-9850H
|6 / 12
|2,6-4,6
|12
|DDR4-2666
|45
|Core i7-9750H
|6 / 12
|2,6-4,5
|12
|DDR4-2666
|45
|Core i5-9400H
|4 / 8
|2,5-4,3
|8
|DDR4-2666
|45
|Core i5-9300H
|4 / 8
|2,4-4,1
|8
|DDR4-2666
|45
Источник: HD Tecnologia