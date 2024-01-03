Пользователи Steam хотят самые дешевые NVIDIA RTX, больше памяти и ядер и не хотят Windows 11 – декабрьский опрос

Декабрь 2023 года в Steam подчеркнул тенденции прошлого 2023 года и не принес неожиданностей. Пользователи постепенно перебираются на младшие видеокарты NVIDIA RTX двух последних поколений – RTX 3060, RTX 4060 и других. При этом выбирают 8 ГБ, 12 ГБ или более оперативной памяти для лучшей работы игр. Важность многозадачности в играх растет, как и стремление игроков иметь больше процессорных ядер. А вот переходить на Windows 11 пользователи не стремятся.

Видеокарты

Самой популярной видеокартой остается NVIDIA GeForce RTX 3060, которая в декабре была у 5,13% (+0,24%) игроков. Бывший многолетний лидер GTX 1060 сползает на третье место с 3,76% (-0,44%), после GTX 1650 с 4,54%. Эпоха обеих последних видеокарт завершается: 1650 снимают с производства, а новые поколения процессоров AMD и Intel в этом году предложат встроенную графику, сравнимую с GTX 1060.

Заметно выросла доля и других недорогих видеокарт RTX 3000 и 4000:

RTX 3070 – 3,23% (+0,11%, 7 место)

RTX 4070 – 1,53% (+0,33%)

RTX 4060 Ti — 1,06% (+0,21%)

RTX 4060 — 1,04% (+0,23%)

Удивительно, но ноутбучные RTX 3060 и RTX 4060 потеряли чуть ли не полпроцента каждая – -0,44% и -0,37% соответственно. Сложно это объяснить при почти неизменной доле встроенных видеокарт, но возможно к этому причастна загадочная RDPDD Chained DD с ростом до 0,74% (+0,59%).

Оперативная память

Пользователи хотят не только более современные видеокарты, но и достаточно оперативной памяти:

8 ГБ – 31,67% (+0.44%)

12 ГБ – 15,23% (+0,92%)

16 ГБ – 1,67% (+0,12%)

Прочее – 0,97% (+0,46%)

Последняя категория интересна тем, что состоит преимущественно конфигурации с более 24 ГБ ОЗУ – все популярные меньшие размеры перечислены отдельно. Кроме оперативной, растет и количество постоянной памяти в компьютерах игроков: более 1 ТВ – 52,75% (+0,76%).

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Процессоры

Возросло количество чипов ПК с 6 ядрами – 32,11% (+0,23%). Процессоров с большим количеством ядер не так много, но в большинстве своем их количество тоже растет: 10 ядер – 4,07% (+0,18%), 12 ядер – 5,15% (+0,08%), 16 ядер – 2.97 % (+0,08%), 20 ядер – 0,17% (+0,06%). Уменьшение процента 8-ядерных процессоров (20,43% -0,12%) и 14-ядерных (3,35% -0,26%) можно объяснить изменением номенклатуры конкретных моделей на рынке.

Операционная система

С началом 2024 года Steam прекратил поддержку Windows 7 и 8. Но общая доля пользователей этих ОС на сервисе составила 0,89%, поэтому не стоит из-за этого беспокоиться. А вот самая новая Windows 11 не растет. Формально ее процент даже упал до 41,95% (-0,09%), однако незначительный процент объясняется особенностями подсчета. Удерживает лидерство Windows 10 с 53,45% (-0,08%).