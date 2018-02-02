Появились фотографии компонентов Samsung Galaxy S9, подтверждена емкость батареи

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Вот так из разрозненных «кусочков» (в буквальном смысле этого слова) собирается пазл Samsung Galaxy S9. Одновременно с новыми рекламным изображениями грядущих флагманов появились предполагаемые фото отдельных компонентов устройств.

Самый большой интерес вызывают фотографии, на который якобы запечатлены аккумуляторы грядущих новинок.

Как видно, аккумулятор младшей модели Samsung Galaxy S9 производства Samsung SDI характеризуется напряжением 3,85 В и емкостью 11,55 Вт∙ч (3000 мА∙ч). Аккумулятор старшей модели Samsung Galaxy S9+ имеет емкостью 13,48 Вт∙ч (3500 мА∙ч). Ровно такая же емкость была указана в сертификационной документации Galaxy S9 из базы данных бразильского регулятора. То есть, теперь никаких вопросов касательно емкости батареи в новом поколении флагмана Galaxy S9 не должно быть – она останется прежней.

На двух других фотографиях запечатлены фотомодуль и дактилоскопический датчик.

Датчик имеет иную форму и немного шире, чем у Galaxy S8. Фотомодуль камеры, как ожидается, сохранит прежнее разрешение 12 Мп, но научится снимать видео Slow-Mo в разрешении Full HD со скоростью 480 кадров в секунду.

Наконец, рекламные изображения обыгрывают цифру 9, но сомнений в том, что Galaxy S9 будет называться именно так, нет уже давно.

Официальный анонс Samsung Galaxy S9 состоится 25 февраля.

Источник: gsmarena