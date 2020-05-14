Представлены бюджетные серверные процессоры Intel Xeon W-1200 (Comet Lake W). Они во многом схожи с потребительскими Comet Lake-S

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Компания Intel представила линейку бюджетных серверных процессоров Xeon W-1200 — они пришли на смену моделям серии Xeon E-2200. Да, система обозначений процессоров Intel Xeon действительно крайне запутанная. И тот факт, что Intel часто меняет схему именования каждые несколько лет, в данном случае не принес каких-либо изменений в лучшую сторону.

Процессоры Xeon W-1200, использующие все ту же старую архитектуру и все тот же 14-нанометровый техпроцесс, во многом повторяют потребительские Comet Lake-S. Более того, флагман серии Xeon W-1290P (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц) — это фактически переименованный Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц). Отличительными особенностям новых чипов является поддержка памяти DDR4-2933 с коррекцией ошибок и платформы Intel vPro. Еще одно новшество — встроенный GPU UHD Graphics P630 вместо UHD 630. Судя по всему, во всех моделях Intel Xeon W-1200 применяется GPU Comet Lake GT2 c 24 вычислительными блоками. Увы, данных о рабочих частотах GPU нет. Подробностей о ценах процессоров Xeon W-1200 тоже нет.

Всего в линейке Xeon W-1200 было представлено семь моделей. Их характеристики выглядят следующим образом:

Процессор Ядра /

потоки Номинальная

частота, ГГц Turbo Boost 2.0

(все ядра), ГГц Turbo Boost Max 3.0, ГГц Thermal Velocity Boost

(одно / все ядра), ГГц TDP, Вт W-1290P 10/20 3,7 4,8 5,2 5,3/4,9 125 W-1290 10/20 3,2 4,6 5,1 5,2/4,7 80 W-1290T 10/20 1,9 3,8 4,7 — 35 W-1270P 8/16 3,8 4,7 5,1 — 125 W-1270 8/16 3,4 4,4 — — 80 W-1250P 6/12 4,1 4,5 — — 125 W-1250 6/12 3,3 4,4 — — 80

Xeon W-1200 имеют конструктивное исполнение LGA1200, но будут поддерживаться только материнскими платами на базе чипсета W480. Максимальный объем ОЗУ достигает 128 ГБ, линий PCIe 3.0 – до 40.

Одновременно с Xeon W-1200 компания Intel представила два процессора семейства Comet Lake для мобильных рабочих станций: Xeon W-10885M (8 ядер/16 потоков, 2,4 ГГц) и Xeon W-10855M (6 ядер/12 потоков, 2,8 ГГц). Повышенная частота Turbo Boost не указывается, а номинальный TPD указан равным 45 Вт.

Источник: Videocardz