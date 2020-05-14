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Представлены бюджетные серверные процессоры Intel Xeon W-1200 (Comet Lake W). Они во многом схожи с потребительскими Comet Lake-S

Представлены бюджетные серверные процессоры Intel Xeon W-1200 (Comet Lake W). Они во многом схожи с потребительскими Comet Lake-S

Представлены бюджетные серверные процессоры Intel Xeon W-1200 (Comet Lake W). Они во многом схожи с потребительскими Comet Lake-S


Компания Intel представила линейку бюджетных серверных процессоров Xeon W-1200 — они пришли на смену моделям серии Xeon E-2200. Да, система обозначений процессоров Intel Xeon действительно крайне запутанная. И тот факт, что Intel часто меняет схему именования каждые несколько лет, в данном случае не принес каких-либо изменений в лучшую сторону.

Процессоры Xeon W-1200, использующие все ту же старую архитектуру и все тот же 14-нанометровый техпроцесс, во многом повторяют потребительские Comet Lake-S. Более того, флагман серии Xeon W-1290P (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц) — это фактически переименованный Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц). Отличительными особенностям новых чипов является поддержка памяти DDR4-2933 с коррекцией ошибок и платформы Intel vPro. Еще одно новшество — встроенный GPU UHD Graphics P630 вместо UHD 630. Судя по всему, во всех моделях Intel Xeon W-1200 применяется GPU Comet Lake GT2 c 24 вычислительными блоками. Увы, данных о рабочих частотах GPU нет. Подробностей о ценах процессоров Xeon W-1200 тоже нет.

Всего в линейке Xeon W-1200 было представлено семь моделей. Их характеристики выглядят следующим образом:

 

ПроцессорЯдра /
потоки		Номинальная
частота, ГГц		Turbo Boost 2.0
(все ядра), ГГц		Turbo Boost Max 3.0, ГГцThermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц		TDP, Вт
W-1290P
10/20
3,7
4,85,25,3/4,9125
W-1290
10/20
3,24,65,1
 5,2/4,7
80
W-1290T10/201,93,84,735
W-1270P8/163,84,75,1125
W-12708/163,44,480
W-1250P6/124,14,5125
W-12506/123,34,480

Xeon W-1200 имеют конструктивное исполнение LGA1200, но будут поддерживаться только материнскими платами на базе чипсета W480. Максимальный объем ОЗУ достигает 128 ГБ, линий PCIe 3.0 – до 40.

Одновременно с Xeon W-1200 компания Intel представила два процессора семейства Comet Lake для мобильных рабочих станций: Xeon W-10885M (8 ядер/16 потоков, 2,4 ГГц) и Xeon W-10855M (6 ядер/12 потоков, 2,8 ГГц). Повышенная частота Turbo Boost не указывается, а номинальный TPD  указан равным 45 Вт.

Источник: Videocardz

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