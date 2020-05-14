Представлены бюджетные серверные процессоры Intel Xeon W-1200 (Comet Lake W). Они во многом схожи с потребительскими Comet Lake-S
Компания Intel представила линейку бюджетных серверных процессоров Xeon W-1200 — они пришли на смену моделям серии Xeon E-2200. Да, система обозначений процессоров Intel Xeon действительно крайне запутанная. И тот факт, что Intel часто меняет схему именования каждые несколько лет, в данном случае не принес каких-либо изменений в лучшую сторону.
Процессоры Xeon W-1200, использующие все ту же старую архитектуру и все тот же 14-нанометровый техпроцесс, во многом повторяют потребительские Comet Lake-S. Более того, флагман серии Xeon W-1290P (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц) — это фактически переименованный Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц). Отличительными особенностям новых чипов является поддержка памяти DDR4-2933 с коррекцией ошибок и платформы Intel vPro. Еще одно новшество — встроенный GPU UHD Graphics P630 вместо UHD 630. Судя по всему, во всех моделях Intel Xeon W-1200 применяется GPU Comet Lake GT2 c 24 вычислительными блоками. Увы, данных о рабочих частотах GPU нет. Подробностей о ценах процессоров Xeon W-1200 тоже нет.
Всего в линейке Xeon W-1200 было представлено семь моделей. Их характеристики выглядят следующим образом:
|Процессор
|Ядра /
потоки
|Номинальная
частота, ГГц
|Turbo Boost 2.0
(все ядра), ГГц
|Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|Thermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц
|TDP, Вт
|W-1290P
10/20
3,7
|4,8
|5,2
|5,3/4,9
|125
|W-1290
10/20
|3,2
|4,6
|5,1
5,2/4,7
80
|W-1290T
|10/20
|1,9
|3,8
|4,7
|—
|35
|W-1270P
|8/16
|3,8
|4,7
|5,1
|—
|125
|W-1270
|8/16
|3,4
|4,4
|—
|—
|80
|W-1250P
|6/12
|4,1
|4,5
|—
|—
|125
|W-1250
|6/12
|3,3
|4,4
|—
|—
|80
Xeon W-1200 имеют конструктивное исполнение LGA1200, но будут поддерживаться только материнскими платами на базе чипсета W480. Максимальный объем ОЗУ достигает 128 ГБ, линий PCIe 3.0 – до 40.
Одновременно с Xeon W-1200 компания Intel представила два процессора семейства Comet Lake для мобильных рабочих станций: Xeon W-10885M (8 ядер/16 потоков, 2,4 ГГц) и Xeon W-10855M (6 ядер/12 потоков, 2,8 ГГц). Повышенная частота Turbo Boost не указывается, а номинальный TPD указан равным 45 Вт.
Источник: Videocardz