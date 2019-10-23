Улучшенные 14-нм процессоры Intel Gemini Lake Refresh дебютируют уже в ноябре





В августе Intel представила мобильные процессоры Core 10-го поколения семейств Ice Lake-Y и Ice Lake-U, изготавливаемые по 10-нанометровым технологическим нормам. Классом ниже идут энергоэффективные SoC с очень низким энергопотреблением, ориентированные на компактные ПК, гибридные решения и различные устройства, где критичен именно уровень TDP. Речь о CPU, которые ранее выпускались под брендом Atom. Если верить новым данным, уже в следующем месяце дебютируют новые энергоэффективные SoC Pentium Silver и Celeron поколения Gemini Lake Refresh, которое заменит собой нынешние чипы Gemini Lake. По крайней мере, на это указывает свежая дорожная карта Intel, которую раздобыл ресурс FanlessTech.

В ней четко указано, что выход Gemini Lake Refresh состоится между 45 и 47 неделями. То есть, в ноябре. Еще недавно говорилось, что релиз этих чипов запланирован на начало 2020 года.

Как и в случае с недавно представленными HEDT-процессорами Cascade Lake-X и серверными Glacier Falls W, нас ждет небольшое обновление — архитектура и техпроцесс останутся прежними, но возрастут частоты.

Всего в новом поколении будет шесть процессоров: пара Pentium Silver и четыре модели Celeron. Модели с индексом N относятся к мобильному сегменту, а с индексом J — к настольному (начальному сегменту). То есть, все как в нынешнем поколении Gemini Lake.

Как и их предшественниками, SoC Gemini Lake Refresh содержат до четырех процессорных ядер Goldmont Plus и графику Intel UHD, но предлагают значительно более высокие тактовые частоты как для процессорных ядер, так и для iGPU.

Флагманом нового семейства станет Pentium J5040, который будет работать на частотах 2,0-3,2 ГГц, тогда как его предшественник Pentium J5005 трудится на частотах 1,5-2,8 ГГц. На изображении ниже приведены другие модели серий J и N с тактовой частотой и количеством ядер.

Источник: FanlessTech