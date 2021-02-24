Предзаказы на настольные CPU Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) откроются 16 марта, но их продажи начнутся только 30 марта

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Сайт Wccftech уточнил сроки выхода настольных процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200 — их полноценный анонс состоится 16 марта (на день позже, чем сообщалось ранее), а фактические продажи начнутся спустя еще две недели, 30 марта. Эти сроки указаны в NDA-соглашениях, которые Intel разослала партнерам.

Это означает, что полноценные обзоры чипов Intel Core 11-го поколения не выйдут раньше 30 марта, а других результатов тестирования, кроме официальных данных от Intel, первые две недели продаж не будет.

О настольных процессорах Intel Core 11-го поколения для настольных ПК уже сейчас известно почти все, а тесты инженерных образцов то сыпятся отовсюду.

Будучи обновлением актуальной массовой настольной платформы процессоры Rocket Lake-S перейдут на микроархитектуру Cypress Cove, производную от Willow Cove (ее используют актуальные мобильные CPU Core 11-го поколения). Новая архитектура сулит 19% прирост числа выполняемых за такт инструкций (IPC) относительно Skylake. В то же время Rocket Lake-S продолжат использовать техпроцесс 14 нм, (хотя это будет улучшенная версия с очередным +) и сохранят конструктивное исполнение LGA1200, благодаря чему останутся совместимыми с платами на наборах логики Intel 500-й и 400-й серий (кроме H410 и B460).

В то же время Rocket Lake-S ознаменует откат до 8 ядер в топовой серии i9 — нынешний флагман i9-10900K, напомним, оперирует десятью x86-ядрами Skylake с поддержкой технологии Hyper-Threading. Официальная причина отката — архитектура Cypress Cove настолько хороша, что 8 ядер более чем достаточно. Неофициальная — старый 14-нм техпроцессом и связанные с ним ограничения по энергопотреблению (желание уложится в теплопакет 125 Вт).

Среди других новшеств Rocket Lake-S — 20 линий PCIe 4.0 (наконец паритет с AMD Ryzen, в которых поддержка PCIe 4.0 появилась в 2019 году), встроенная графика Intel Xe и вспомогательный нейропроцессор для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Если верить предыдущим утечкам, новые настольные процессоры Intel семейства Rocket Lake-S окажутся немного дороже актуальных решений Comet Lake-S. В частности, будущий 8-ядерный Core i9-11900K, который должен вернуть «синим» лидерство в «однопотоке», будет на 9% дороже по сравнению с 10-ядерным Core i9-10900K, а в случае с Core i7-11700K и Core i5-11600K разница в цене составит ~14% и ~4% по сравнению с предшественниками при полном паритете по числу физических ядер.

На смену Rocket Lake-S во второй половине 2021 года придут Alder Lake-S, которые будут производиться по новейшей технологии 10-нм SuperFin (сейчас она используется для выпуска мобильных Tiger Lake). Их анонс ожидается в сентябре.