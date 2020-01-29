«ПриватБанк» получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами с помощью смартфонов

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Украинский государственный «ПриватБанк» и его аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК) получили аттестат соответствия системы защиты информации от Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Это позволит клиентам банка пользоваться настоящими и будущими госуслугами с помощью смартфонов.

Сертификация сервиса является заключительным этапом запуска технологии облачной квалифицированной электронной подписи для граждан, которую планируют внедрить в первом квартале 2020 года.

«Получение аттестата завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к цифровым ключам через smart-устройства. Новый сервис позволяет отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношения и хранения секретных ключей на токенах или Smart-картах и является универсальным решением, которое исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования», — рассказали в ПриватБанке.

Таким образом, запуск облачной электронной подписи с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение Smart-ID упростит пользование электронными услугами, подписание документов с помощью любого smart-устройства, а также расширит возможности приложения госуслуг «Дія» и систем онлайн-банкинга.

Источник: ПриватБанк