«ПриватБанк» вернет деньги клиентам, пострадавшим от мошеннических схем с перевыпуском SIM-карт Vodafone

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

«ПриватБанк», недавно подключивший украинцам платежную систему Apple Pay, пообещал вернуть деньги жителям Луцка, пострадавшим от мошенничества с SIM-картами Vodafone. Говоря точнее, неизвестные злоумышленники сумели получить доступ к счетам клиентов «ПриватБанка», воспользовавшись возможностью перевыпуска SIM-карт оператора Vodafone и завладев их финансовыми номерами.

Как сообщается, всего от действий злоумышленников пострадали 18 человек. Еще несколько попыток получения несанкционированного доступа к счетам сотрудники банка сумели отразить.

В «ПриватБанке» отмечают, что Vodafone пока единственный из операторов, который не подтвердил сотрудничество с банком в плане безопасности данных. Но клиенты в этом не виноваты, поэтому руководство решило компенсировать всем потери в полном объеме.

В Vodafone в свою очередь отметили, что узнав о проблеме, предложили систему верификации для защиты от подобного рода махинаций. Но «ПриватБанк» отверг предложение оператора. Также в Vodafone говорят, что решение компенсировать ущерб указывает на недостаточную защиту и проблемы с верификацией клиентов.

«ПриватБанк» советует использовать контрактные тарифные планы. В этом случае все операции по смене SIM-карты будут проводиться лично в отделении компании при предъявлении паспорта.

Источник: ПриватБанк и liga.net