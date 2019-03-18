ПриватБанк запустил Telegram-бота KyivPasTransBot для оплаты проезда в киевском транспорте
Украинский банк ПриватБанк запустил Telegram-бота KyivPasTransBot для быстрой оплаты проезда в метро и наземном столичном транспорте, сообщает издание Liga.net.
Теперь приобрести единый электронный билет для проезда в киевском метро и наземном городском транспорте можно с помощью банковской карты или Apple Pay (для пользователей iPhone), обратившись к боту в Telegram.
После оплаты в боте появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.
Напомним, что транспортные карты Kyiv Smart Card теперь можно купить в Т-киосках, а одноразовые QR-билеты — через приложение «Приват24» для Android.
Источник: Liga.net