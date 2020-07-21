Процессор APU AMD Ryzen 7 4700G удалось разогнать почти до 5 ГГц для всех 8 ядер





В одном из предыдущих материалов мы уже рассматривали отличный разгонный потенциал процессора AMD Ryzen 7 4700G (Renoir). Тогда чип удалось разогнать до 4,75 ГГц для всех 8 ядер при стандартном охлаждении. Но как оказалось, это далеко не предел для настольных чипов семейства Renoir Ryzen 4000. Энтузиасты смогли улучшить этот результат, разогнав процессор AMD Ryzen 7 4700G почти до 5 ГГц. И опять же, в процессе разгона для охлаждения чипа не использовался жидкий азот.

Представленный выше скриншот программы CPU-Z свидетельствует, что процессор AMD Ryzen 7 4700G производится по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Он основан на базовой архитектуре Zen 2. Чип содержит имеет 8 вычислительных ядер, поддерживает 16 потоков инструкций, оснащён кэш-памятью второго уровня объёмом 4 МБ и кэш-памятью третьего уровня объёмом 8 МБ, что в сумме составляет 12 МБ. Также в устройстве интегрировано графическое решение Vega Radeon Graphics на базе 8 вычислительных блоков и 512 потоковых процессоров. При этом вычислительные ядра и GPU выполнены в монолитном дизайне, в то время как в стандартных процессорах Ryzen 3000 (Matisse) используется компоновка из нескольких чиплетов. Монолитная архитектура обеспечивает некоторые преимущества, такие как повышенная эффективность, улучшенные показатели задержек и пропускной способности. Вместе с тем, объём кэш-памяти оказался меньше, чем у 8-ядерного процессора Ryzen 7 3800X (32 МБ кэш-памяти L3).

Базовая частота процессора AMD Ryzen 7 4700G установлена на значении 3,60 ГГц, а повышенная частота составляет 4,45 ГГц. Частота GPU составляет 2100 МГц, и это одно из самых высоких значений для интегрированных графических чипов. Показатель TDP составляет 65 Вт. Новинка обладает процессорным разъёмом AM4.

В процессе разгона частоту всех восьми вычислительных ядер удалось поднять до 4,96 ГГц. Для этого пришлось повысить напряжение питания процессора до 1,519 В. Эксперименты проводились на материнской плате Gigabyte B550 AORUS Master с применением 360-миллиметрового радиатора, который охлаждался двумя пакетами льда. И хотя такое решение является не совсем стандартным и не подходит для постоянного охлаждения разогнанного процессора, при использовании высокопроизводительных готовых систем охлаждения для 8-ядерных APU Renoir вполне достижимыми являются диапазоны разгона 4,5-4,7 ГГц.

Отметим, помимо разгона процессора новый APU Renoir отметился и в разгоне оперативной памяти DDR4, частоту которой удалось поднять до 5400 МГц. В целом, это говорит об отличном разгонном потенциале платформы B550.

Источник: wccftech