Процессоры AMD Raven Ridge и Summit Ridge не будут работать на материнских платах с чипсетом X570

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Процессорные платформы AMD, как правило, славятся своей обратной совместимостью. Зачастую материнские платы и процессоры, отличающиеся на несколько поколений, могут успешно работать друг с другом, если они имеют один и тот же процессорный разъём.

Например, владельцы материнских плат на базе наборов системной логики AMD серии 300 смогут устанавливать процессоры линейки Ryzen 3000, выполненные на новейшей архитектуре Zen 2. Для этого потребуется лишь обновить BIOS материнской оплаты, который добавит необходимую совместимость. И, как правило, производители материнских плат достаточно оперативно выпускают такие обновления. Для большинства устройств серии AMD 300 они уже доступны.

Вместе с тем, владельцы процессоров Ryzen первого поколения (Summit Ridge) или APU Ryzen 2000 (Raven Ridge) не смогут устанавливать свои чипы на новые материнские платы с чипсетами AMD X570. Во всяком случае на текущий момент. Пока что такие материнские платы из предыдущих процессоров поддерживают только чипы Ryzen второго поколения (Pinnacle Ridge).

Более подробно изучить аспекты совместимости процессоров и наборов системной логики AMD, в том числе новейшего X570, можно в следующей таблице.

Пока что можно констатировать, что наиболее полной совместимостью обладают наборы системной логики серии AMD 400.

Источник: techpowerup