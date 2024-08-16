Прощай, российский софт — Кабмин поддержал полный запрет

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, направленный на усиление киберзащиты страны.

Документ предусматривает запрет использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам, связанным со странами-агрессорами.

Госспецсвязи разработала этот законопроект по задаче Совета национальной безопасности и обороны. Он расширяет санкционное законодательство в отношении цифровых продуктов, созданных российскими компаниями или представителями стран, причастных к деятельности государств-агрессоров или террористических организаций.

Законопроект запрещает юридическим лицам распространять и использовать программные продукты, созданные физическими или юридическими лицами из стран, находящихся под санкциями. Запрет также распространяется на программы, разработанные компаниями, доля которых принадлежит таким государствам, или которые контролируются лицами, причастными к террористической деятельности.

Документ также предусматривает ограничение доступа к электронным информационным ресурсам в интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, подпадающими под санкции. Это касается веб-сайтов, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.

Принятие этого законопроекта должно повысить уровень киберзащиты информационно-коммуникационных систем Украины в условиях имеющихся и потенциальных угроз национальной безопасности, особенно учитывая военную агрессию рф.