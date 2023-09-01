Новости Устройства 01.09.2023 в 22:56

Процессор AMD Ryzen 8000 для ноутбуков получит 12 ядер и 16 графических блоков RDNA 3.5 – Performance Databases

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Сайт Performance Databases опубликовал утечку конфигурации мобильного процессора AMD Ryzen 8000 Zen5 Strix Point. Согласно источнику и известным ранее данным, чип получит 12 вычислительных ядер и 16 блоков графики RDNA 3.5.

Скриншоты HWINFO содержат очевидные неточности, часто встречающиеся, когда программа имеет дело с еще не выпущенным «железом». Но они также демонстрируют, что графическая часть процессора имеет 1024 унифицированных шейдера. Это подтверждает, что встроенный GPU следующего поколения получит 16 вычислительных блоков (16×64).

AMD Ryzen 8000

Полный скриншот демонстрирует конфигурацию с ревизией процессора STX1-A0, разработанного для TDP 45 Вт – это говорит, что речь идет о мобильном чипе. Этот конкретный CPU использует пакет FP8 и работает вместе с 32 ГБ LPDDR5 памяти.

AMD Ryzen 8000

APU Strix Point – лишь один из вариантов ядра Zen 5, которое AMD планирует использовать в линейке Ryzen 8000. Ожидается разнообразие процессоров с разными комбинациями архитектур Zen 4/Zen 5/Zen 5c в сочетании с GPU RDNA 3 или RDNA3.5. Чипы Strix Point позиционируется как преемники серии Ryzen 7040H(S), обычно используемых в ноутбуках вместе с дискретной графикой. Однако с введением интегрированной графики 16 CU RDNA 3.5 во многих случаях отдельный видеочип потребуется еще меньше.

Новая информация означает увеличение количества ядер процессора на 50% и ядер встроенного GPU на 33% по сравнению с APU Phoenix, которые сейчас используются, в том числе и в портативных игровых консолях Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally и других. Выход таких процессоров может означать и новое поколение консолей с увеличенной игровой производительностью.

Сайт VideoCardz собрал все, что известно об AMD Ryzen 8000 в таблицу:

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Процессор AMD Ryzen 8000 для ноутбуков получит 12 ядер и 16 графических блоков RDNA 3.5 – Performance Databases
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Михайло Шпак

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