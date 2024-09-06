Qualcomm выпустит процессоры Snapdragon для настольных ПК — о них расскажут этой осенью

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон подтвердил процессоры Snapdragon для настольных компьютеров. Узнать о них можно будет на следующей конференции компании.

Это не первое подобное заявление Амона, он говорил о разных форматах ПК еще в июне. Также Qualcomm подтвердила совместимость процессоров с дискретными видеокартами. На презентации восьмиядерных Snapdragon X Plus Криштиану Амон утвердительно ответил на вопрос о возможности создания чипа Snapdragon для настольных ПК:

«Первое, что мы сделали, мы запустили X Elite. Затем мы выпустили X Plus и 10-ядерный процессор. Сегодня мы запускаем 8-ядерный процессор Plus, чтобы дифференцировать цены. Вы увидите нас со многими дизайнами на настольных компьютерах, мини-ПК, и в конце концов, вы не удивитесь, что мы все еще думаем о высокопроизводительном настольном компьютере. Мы в этом путешествии. Как я уже сказал, мы здесь, чтобы остаться».

CEO Qualcomm также намекнул на более тесное сотрудничество с Chromebook, о чем Джон Соломон Google рассказывал еще в июне. Амон также пообещал, что предоставит больше деталей на конференции для инвесторов в ноябре, где он будет говорить о будущем платформы Snapdragon. «Настройтесь на ноябрь», — сказал Амон.

В компании достаточно оптимистично настроены на успех платформы для компьютеров, несмотря на проблемы с совместимостью ПО и все еще слишком большие цены. Ранее Криштиану Амон говорил о 50% ПК на ARM за пять лет. Но в AMD и особенно в Intel тоже не спят и уже предлагают процессоры, которые отвечают на современные вызовы.

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Источник: PC World

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