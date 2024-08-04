Процессоры AMD выходят из строя вдвое чаще, чем Intel 13 и 14 поколений, — производитель компьютеров

Производитель компьютеров высокого класса Puget Systems обнародовал статистику, согласно которой отказы процессоров Intel 13 и 14 поколений составляет чуть более 2%, тогда как системы на AMD Ryzen 5000 и 7000 имеют более 4% отказов.

Эти данные резко контрастируют с отчетами разработчиков игр, которые приводили от 50% до 100% отказов чипов Intel. Данные Puget также указывают на гораздо более высокие показатели отказов в чипах Intel 11-го поколения.

Puget обнародовала эту информацию в рамках объявления о продлении гарантии на системы Intel до трех лет. Ранее Intel объявила о продлении гарантии на боксовые процессоры 13-го и 14-го поколений на два года. Однако Intel не говорила конкретно о применении гарантии к готовым системам от производителей, поэтому Puget сделала это от своего имени.

Компания указывает, что процессоры Intel Core 11-го поколения Intel имели больше всего сбоев среди всех других — более 7%. О проблемах с процессорами Intel Core 11-го поколения не сообщалось широко.

Выше вы можете увидеть абсолютное количество отказов процессоров, которые компания наблюдала с каждым поколением Intel. Puget продает только две лучшие модели в каждом поколении Intel — XX700K и XX900K, данные содержат только частоту отказов этих конкретных моделей серии «K».

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Puget отмечает, что не доверяет настройкам по умолчанию на материнских платах с 2017 года. Каждая система, которую она создает, использует собственные настройки BIOS, созданные в соответствии с консервативными рекомендациями Intel и AMD. Таким образом процессоры избегают чрезмерных настроек напряжения и мощности. Компания говорит, что, вероятно, именно поэтому сбои ее систем Intel 13-го и 14-го поколений отличаются от общей картины.

Компания отмечает, что она не видела таких сбоев со времен процессоров 11-го поколения. Сбои происходят в количестве 5 до 7 в месяц, что, по ее словам, трудно классифицировать как «большую проблему».

«Мы видим, что ВСЕ эти сбои происходят через 6 месяцев, а это означает, что мы ожидаем, что в обозримом будущем и, возможно, даже после того, как Intel выпустит патч микрокода, будет продолжаться повышенный уровень сбоев», — говорит Джон Бах, президент Puget Systems.

Компания также предоставила данные о частоте сбоев, включая процессоры AMD Ryzen 5000 и 7000 серий. Как можно увидеть, чипы Intel 11-го поколения выходили из строя гораздо чаще, чем Ryzen, но процессоры Intel 13-го и 14-го имеют более низкий процент сбоев.

Впрочем, статистика компании не слишком велика: «У нас не так много объемов, но этого достаточно для определенной статистической значимости. Точное количество и распределение несколько меняется со временем, но мы создаем около 200 рабочих станций в месяц на Ryzen / Core. Как правило, мы видим больше продаж Core, чем Ryzen (80% / 20%), но в 2021 году все было наоборот, поскольку Ryzen были чрезвычайно конкурентоспособными. Эти цифры не учитывают все наши продажи EPYC, Xeon, Threadripper», — отметил Бах.

Глава компании говорит, что процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколений действительно имеют повышенный процент отказов, но не на чрезвычайном уровне. По его словам, беспокойство относительно надежности этих процессоров в будущем является гораздо большей проблемой, чем уровень отказов, который есть сейчас. Он подчеркивает, что процессоры 14-го поколения со временем будут иметь все больше сбоев.

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Источник: Puget, Tom’s Hardware

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