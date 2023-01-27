Прибыль Intel в 2022 году упала на 65% (до $7,6 млрд): снижение прибыльности всех подразделений, убыки группы видеокарт и производства чипов

Intel опубликовала довольно печальные финансовые результаты четвертого квартала 2022 года. Выручка компании за квартал упала как последовательно, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя компания оставалась прибыльной в 2022 году, она заявила, что в текущем квартале потеряет еще больше – клиенты будут агрессивно сокращать запасы. В следующем квартале Intel ожидает еще большего снижения продаж.

Выручка компании за четвертый квартал 2022 финансового года упала до $14 млрд, что на 32% меньше результата аналогичного периода годом ранее. Валовая прибыль компании снизилась до 39,2% с 53,6% в четвертом квартале 2021 г. Это самая низкая валовая прибыль, которую Intel показала за годы, если не десятилетия. Кроме того, компания потеряла $664 млн за квартал, что является едва ли не самым большим ее квартальным убытком за всю историю – лишь немногим меньше $687 млн в том же квартале 2017 г.

Результаты за весь год также не выглядят хорошими: выручка Intel в 2022 году составила $63,1 млрд – на 20% меньше, чем год назад. Валовая прибыль снизилась до 42,6%, тогда как прибыль упала до $7,6 млрд – 65% от того, что удалось заработать в позапрошлом году.

Компания признает неутешительные результаты, но подчеркивает работу над достижением своих стратегических целей, несмотря на огромные проблемы. Компания заявляет, что ей пришлось скорректировать операционные расходы, пересмотреть дорожную карту и сократить численность персонала.

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«Несмотря на экономические и рыночные препятствия, мы продолжали добиваться значительных успехов в нашей стратегической трансформации», — говорит Пэт Гелсингер, исполнительный директор Intel. «В 2023 году мы продолжим решать краткосрочные задачи, стремясь выполнить и наши долгосрочные обязательства».

Группа клиентских вычислений Intel является относительно более прибыльной, но в прошлом квартале она заработала всего $6,6 млрд, по сравнению с $10,3 млрд за тот же период годом ранее. Тем не менее при операционной марже в 11% подразделение принесло Intel около $700 млн чистой прибыли.

Intel винит в снижении выручки слабый спрос на ПК со стороны обычных потребителей и образовательных учреждений, а также распродажу имеющихся запасов OEM ПК. Кроме того, Intel отметила, что продукты, изготовленные по технологическому процессу Intel 7 (он же 10-нм Enhanced SuperFin), относительно дороги в производстве, что влияет на рентабельность их производства.

Что касается группы центров обработки данных и искусственного интеллекта, то ее выручка упала до $4,3 млрд с $6,4 млрд годом ранее. В основном эта разница сказалась на потере прибыли: она упала до $0,4 млрд с $2,4 млрд долларов в четвертом квартале прошлого года.

Причина падения прибыльности – слабый спрос на серверы и конкурентное давление со стороны AMD. Учитывая, что Intel пришлось отложить выпуск процессоров Xeon Scalable «Sapphire Rapids» более чем на год, не удивительна миграция рынка на продукцию AMD. Примечательно также, что бизнес центров обработки данных Intel почти в два раза менее прибыльный, чем бизнес клиентских ПК, который продает продукты с более низкой маржой.

Intel Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) потеряла $441 млн при выручке в $245 млн, что на 1% больше, чем в прошлом году. В прошлом году Intel наконец выпустила дискретные видеокарты Arc, что не сильно увеличило прибыльность подразделения.

Интересно, что группа Intel Network and Edge Group (NEX) сохранила выручку в размере $2,1 млрд долларов (без изменений в годовом исчислении), но ее прибыльность сократилась с $352 млн в 4 квартале 2021 финансового года до $58 млн в 4 квартале 2022 года.

Что касается Intel Foundry Services, то выручка компании увеличилась на 30%, до $319 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по данным Intel, операционный убыток производственной компании по-прежнему составляет $31 млн, поскольку ей нужны средства для поддержки стратегического роста.

MobileEye от Intel — еще один бизнес, демонстрирующий устойчивый рост в годовом исчислении, несмотря на экономические потрясения. Доход компании составил $565 млн благодаря линейке EyeQ и SuperVision, что на 59% больше, чем за тот же период годом ранее. Кроме того, он также получил $210 млн чистой прибыли по сравнению со $123 млн годом ранее.

Intel не представила никаких прогнозов доходов на весь год. При этом компания ожидает, что ее выручка в первом квартале 2023 финансового года составит от $10,5 млрд до 11,5 млрд, четвертого квартале 2022 года. Кроме того, в Intel прогнозируют падение валовой прибыли на 34,1%.

Такие ожидания можно объяснить агрессивными корректировками товарно-материальных запасов со стороны OEM-производителей ПК и производителей серверов, которые, по прогнозам Intel, произойдут в первом квартале 2023 года. Между тем, это также означает, что Intel не ожидает немедленного влияния на прибыль недавних запусков продуктов (мобильные Raptor Lake, Sapphire Rapids, Ponte Vecchio).

Источник: Tom’s Hardware