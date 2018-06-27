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Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Wear 2500 для детских умных часов на платформе Android for Kids
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Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Wear 2500 для детских умных часов на платформе Android for Kids

Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Wear 2500 для детских умных часов на платформе Android for Kids

Помимо трёх процессоров для смартфонов и планшетов компания Qualcomm также анонсировала и новую систему-на-чипе, предназначенную для применения в составе умных часов. Причём, в моделях, ориентированных на детскую аудиторию.

Новый чип Snapdragon Wear 2500 предназначен для развивающегося рынка умных часов, ориентированных на потребности детей и их родителей. Такие часы позволят детям продолжать учиться и поддерживать связь со своими гаджетами за пределами дома, например, в школе, где не всегда есть возможность получить доступ к компьютеру. Процессор Snapdragon Wear 2500 примерно на треть меньше предыдущего чипа серии Wear и обеспечивает более длительное время автономной работы. Устройство поддерживает связь LTE, 5-мегапиксельные камеры, геолокацию. Учитывая, что эта модель ориентирована на детские версии умных часов, можно предположить, что она обладает меньшей производительностью по сравнению с грядущей системой-на-чипе серии Wear, которая предназначена для устройств общего назначения. Однако представитель компании Qualcomm отказался комментировать эту информацию.

Следует отметить, что чипсет Snapdragon Wear 2500 будет использоваться в часах, не использующих операционную систему Wear OS. Вместо этого предлагается использовать модифицированную версию Android, которую Qualcomm создала специально для детских часов – Android for Kids. Здесь не предусмотрены поддержка уведомлений или магазина приложений. Вместо этого, производители изначально будут предустанавливать приложения или игры, которые, по их мнению, будут интересны и полезны детям.

Qualcomm уже приступила к поставкам процессоров Snapdragon Wear 2500 своим аппаратным партнёрам. Как ожидается, готовые потребительские версии умных часов на основе нового чипсета появятся на рынке уже в этом году. Одной из первых своё устройство покажет компания Huawei.

Источник: The Verge

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