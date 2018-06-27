Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Wear 2500 для детских умных часов на платформе Android for Kids

Помимо трёх процессоров для смартфонов и планшетов компания Qualcomm также анонсировала и новую систему-на-чипе, предназначенную для применения в составе умных часов. Причём, в моделях, ориентированных на детскую аудиторию.

Новый чип Snapdragon Wear 2500 предназначен для развивающегося рынка умных часов, ориентированных на потребности детей и их родителей. Такие часы позволят детям продолжать учиться и поддерживать связь со своими гаджетами за пределами дома, например, в школе, где не всегда есть возможность получить доступ к компьютеру. Процессор Snapdragon Wear 2500 примерно на треть меньше предыдущего чипа серии Wear и обеспечивает более длительное время автономной работы. Устройство поддерживает связь LTE, 5-мегапиксельные камеры, геолокацию. Учитывая, что эта модель ориентирована на детские версии умных часов, можно предположить, что она обладает меньшей производительностью по сравнению с грядущей системой-на-чипе серии Wear, которая предназначена для устройств общего назначения. Однако представитель компании Qualcomm отказался комментировать эту информацию.

Следует отметить, что чипсет Snapdragon Wear 2500 будет использоваться в часах, не использующих операционную систему Wear OS. Вместо этого предлагается использовать модифицированную версию Android, которую Qualcomm создала специально для детских часов – Android for Kids. Здесь не предусмотрены поддержка уведомлений или магазина приложений. Вместо этого, производители изначально будут предустанавливать приложения или игры, которые, по их мнению, будут интересны и полезны детям.

Qualcomm уже приступила к поставкам процессоров Snapdragon Wear 2500 своим аппаратным партнёрам. Как ожидается, готовые потребительские версии умных часов на основе нового чипсета появятся на рынке уже в этом году. Одной из первых своё устройство покажет компания Huawei.

Источник: The Verge