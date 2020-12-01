Qualcomm представила флагманскую SoC Snapdragon 888 — одним из первых её получит Xiaomi 11

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Как и ожидалось, 1 декабря во время пленарного доклада, открывающего ежегодный технический саммит Snapdragon Tech Summit 2020 на Гавайях, Qualcomm анонсировала следующее поколение флагманской SoC Snapdragon 800-й серии, которая называется не Snapdragon 875, а Snapdragon 888. То есть, да, Qualcomm нарушила привычную схему наименований своих процессоров.

Традиционно первый анонс вышел сугубо номинальным, а все технические подробности о новой SoC Snapdragon 888, которая станет основой большинства флагманских смартфонов 2021 года, раскроют завтра. Впрочем, кое-какие отличительные особенности новинки производитель все же раскрыл.

Для ясности: Snapdragon 888 — это и есть сменщица уже хорошо известной нам Snapdragon 865 и модели с индексом 875, скорее всего, не будет вовсе.

Главные особенности Snapdragon 888

Более энергоэффективный 5-нм техпроцесс.

Встроенный модем 5G — Qualcomm X60 третьего поколения — с поддержкой NR Sub-6 GHz и NR mmWave, агрегации несущий и технологии Dynamic Spectrum Sharing.

Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Шестое поколение движка AI Engine, отвечающего за ускорение обработки задач искусственного интеллекта. Производительность по сравнению с прошлым поколением возросла почти вдвое — с 15 до 26 TOPS (триллион операций в секунду).

Новый высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP) Spectra позволяет фотографировать и снимать видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду, что на 35% быстрее предшественника. Это обеспечит поддержку записи видео в полном разрешении 12 Мп со скоростью 120 fps, а также сократит время обработки снимков разрешением 100+ МП до доли секунды.

Поддержка экранов с частотой 144 Гц и новое поколение встроенной графики Adreno, которое обеспечит «самый большой» прирост за всю историю линейки Snapdragon.

Глава Xiaomi подтвердил, что грядущий флагман Xiaomi Mi 11 станет одним из первых смартфонов в мире на SoC Snapdragon 888. Смартфоны на базе SoC Snapdragon 888 также готовят ASUS, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OPPO, Sharp, vivo и ZTE. Что примечательно, в списке нет Samsung — возможно, с выпуском Galaxy S21 южнокорейский гигант полностью перейдет на собственные решения Exynos.

Как только полное описание всех возможностей и технических параметров Snapdragon 888 появится на сайте производителя, мы непременно все внимательно изучим и предоставим короткую выжимку с самыми важными деталями. Предыдущие слухи приписывали Snapdragon 888 трехкластерный CPU с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X1 (оно на 20% быстрее Cortex-A77).