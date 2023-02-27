Новости Технологии 27.02.2023 в 13:08

Трех законов робототехники уже маловато — разработчик ChatGPT предлагает новые принципы управления ИИ-технологиями

Катерина Даньшина

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Последние месяцы были чрезвычайно активными в области разработок ИИ — как благодаря чат-ботам ChatGPT и Bard, так и нейросетям, генерирующим изображения или видео. Однако разработчики смотрят в будущее и прогнозируют быстрое появление так называемого сильного искусственного интеллекта (AGI), который сможет выполнять любые задачи не хуже, или даже лучше человека.

В статье разработчика ChatGPT и DALL-E, компании OpenAI, отмечается, что AGI должен «расширить возможности человечества до максимального процветания», но это может привести к определенным проблемам. Поэтому OpenAI предлагает набор принципов, которыми можно руководствоваться при работе с искусственным интеллектом. Вот они:

  • Развертывание и исследование менее мощных ИИ-систем в реальном мире для получения опыта и отзывов.
  • Упрощение доступа к ИИ-системам для всех.
  • ИИ должен поддерживать человеческие ценности и права.
  • Взаимодействие международных структур для использования и регулирования ИИ.
  • Обмен данными и опытом развития искусственного интеллекта с общественностью и привлечение заинтересованных сторон, которые могут внести вклад в развитие искусственного интеллекта.
Зображення, створене нейромережею Midjourney
Изображение, созданное нейросетью Midjourney.

Это основные моменты – другие могут возникнуть в ходе развития AGI. Пока трудно предположить, насколько быстро будет развиваться такой ИИ и насколько эффективной будет координация усилий и взаимодействие между разными странами. OpenAI ожидает, что в долгосрочной перспективе эти и другие требования к разработке ИИ станут обязательными для всех.

Ранее инженеры Microsoft — компании, которая инвестировала $10 млрд в OpenAI и интегрирует ее ИИ с собственными продуктами — начали тестировать ChatGPT на роботах и продемонстрировали, как чат-бот может управлять механизированной рукой или даже дроном.

Источник: gadgettendency


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