Реальное принятие стейблкоинов в криптосфере составляет лишь около 1% от оценок

Стейблкоины были на пике популярности в 2025 году. Впрочем, хоть блокчейн-транзакций было много, но, оказывается, лишь малую часть из них можно считать настоящими «платежами» в стейблкоинах. Их количество сильно завышено.

Криптоиндустрия часто ссылалась на данные блокчейна, чтобы доказать, что 2025 год стал рекордным по принятию стейблкоинов. Однако новый отчет McKinsey Financial Services показывает, что метрики, которые демонстрировали рост использования стейблкоинов за последние несколько лет, являются чрезвычайно обманчивыми. «Сырые» блокчейн-транзакции часто приводятся как доказательство принятия стейблкоинов, но на самом деле лишь небольшой процент этой активности — около 1% от примерно $35 трлн общего объема транзакций — действительно связан с реальными платежами. Это означает, что принятие стейблкоинов, которое отчет оценивает в $390 млрд за 2025 год, составляет лишь около 0,02% от глобальных платежей.

Закон GENIUS обеспечил необходимую регуляторную ясность для криптотокенов, привязанных к доллару, а технологические гиганты вроде Stripe и Sony запустили собственные продукты и сервисы, связанные с ними. Президент Трамп также получил значительную прибыль от стейблкоинов и криптосектора в целом, хотя стейблкоин USD1, с которым он связан, оказался в центре серьезных обвинений в коррупции. Ветеран Уолл-стрит Том Ли попал в заголовки, назвав стейблкоины «моментом ChatGPT в крипте», повторяя выводы отчета Citi, опубликованного ранее в этом году.

Большинство активности по стейблкоин-платежам приходится на B2B-платежи и международные денежные переводы, а деятельность вроде перемещения средств между блокчейн-счетами криптобирж, автоматизированных действий смартконтрактов и торговли на децентрализованных биржах не должна включаться в измерения платежей. Отчет также отмечает, что около 60% этой активности приходится на Азию.

Завышенные или полностью ложные метрики принятия не новость в криптомире. Различные данные, например, увеличение активности на блокчейне вокруг DeFi-приложений, могут использоваться для создания каких-либо гиперболизированных историй. Также на протяжении лет активно раздували показатели вроде транзакций в секунду, которые часто не отражают реальной ценности технологии.

Несмотря на явные преувеличения в показателях принятия стейблкоинов различными участниками индустрии, отчет также фиксирует признаки реального роста. Например, $390 млрд стейблкоин-платежей в 2025 году более чем вдвое превышают показатели предыдущего года. Кроме того, общее предложение стейблкоинов выросло с менее чем $30 млрд в 2020 году до более $300 млрд сегодня.

Конечно, не все это можно считать положительным принятием, ведь отчет аналитической компании Chainalysis показал, что стейблкоины сейчас составляют большинство незаконных криптопереводов. Сообщалось также об активном использовании USDT от Tether режимом Мадуро и принятие стейблкоинов Центральным банком Ирана.

Источник: Gizmodo.com