Новости Крипто 26.01.2026 comment views icon

Реальное принятие стейблкоинов в криптосфере составляет лишь около 1% от оценок

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Реальне прийняття стейблкоїнів у криптосфері становить лише близько 1% від попередніх оцінок

Стейблкоины были на пике популярности в 2025 году. Впрочем, хоть блокчейн-транзакций было много, но, оказывается, лишь малую часть из них можно считать настоящими «платежами» в стейблкоинах. Их количество сильно завышено.

Криптоиндустрия часто ссылалась на данные блокчейна, чтобы доказать, что 2025 год стал рекордным по принятию стейблкоинов. Однако новый отчет McKinsey Financial Services показывает, что метрики, которые демонстрировали рост использования стейблкоинов за последние несколько лет, являются чрезвычайно обманчивыми. «Сырые» блокчейн-транзакции часто приводятся как доказательство принятия стейблкоинов, но на самом деле лишь небольшой процент этой активности — около 1% от примерно $35 трлн общего объема транзакций — действительно связан с реальными платежами. Это означает, что принятие стейблкоинов, которое отчет оценивает в $390 млрд за 2025 год, составляет лишь около 0,02% от глобальных платежей.

Закон GENIUS обеспечил необходимую регуляторную ясность для криптотокенов, привязанных к доллару, а технологические гиганты вроде Stripe и Sony запустили собственные продукты и сервисы, связанные с ними. Президент Трамп также получил значительную прибыль от стейблкоинов и криптосектора в целом, хотя стейблкоин USD1, с которым он связан, оказался в центре серьезных обвинений в коррупции. Ветеран Уолл-стрит Том Ли попал в заголовки, назвав стейблкоины «моментом ChatGPT в крипте», повторяя выводы отчета Citi, опубликованного ранее в этом году.

Большинство активности по стейблкоин-платежам приходится на B2B-платежи и международные денежные переводы, а деятельность вроде перемещения средств между блокчейн-счетами криптобирж, автоматизированных действий смартконтрактов и торговли на децентрализованных биржах не должна включаться в измерения платежей. Отчет также отмечает, что около 60% этой активности приходится на Азию.

Завышенные или полностью ложные метрики принятия не новость в криптомире. Различные данные, например, увеличение активности на блокчейне вокруг DeFi-приложений, могут использоваться для создания каких-либо гиперболизированных историй. Также на протяжении лет активно раздували показатели вроде транзакций в секунду, которые часто не отражают реальной ценности технологии.

Реальне прийняття стейблкоїнів у криптосфері становить лише близько 1% від попередніх оцінок
Данные: Х

Несмотря на явные преувеличения в показателях принятия стейблкоинов различными участниками индустрии, отчет также фиксирует признаки реального роста. Например, $390 млрд стейблкоин-платежей в 2025 году более чем вдвое превышают показатели предыдущего года. Кроме того, общее предложение стейблкоинов выросло с менее чем $30 млрд в 2020 году до более $300 млрд сегодня.

Конечно, не все это можно считать положительным принятием, ведь отчет аналитической компании Chainalysis показал, что стейблкоины сейчас составляют большинство незаконных криптопереводов. Сообщалось также об активном использовании USDT от Tether режимом Мадуро и принятие стейблкоинов Центральным банком Ирана.

Источник: Gizmodo.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Основателя блокчейна Terra До Квона приговорили к 15 годам: судьи говорят о $40 млрд потерь и 1 млн пострадавших, среди них - украинцы
Арестован и экстрадирован основатель Prince Group: масштаб мошенничества достигает $75 млрд в криптовалютах
Аналитики назвали криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: это XRP и Binance Coin
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Чанпена Чжао и Binance обвиняют в содействии финансированию ХАМАС
Продолжается новая фишинговая атака на кошелек MetaMask
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
В Нью-Йорке установили статую Сатоши Накамото в годовщину его исчезновения и основания биткоина
Кошелек Ledger снова взломали со стороннего ресурса — как и прошлой зимой
У профессионального инвестора, который помогал пострадавшим от криптомошенников, украли более 100 000 юаней в криптовалюте на фишинговом сайте
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер
Сенат назначил глав CFTC и FDIC: теперь оба регулятора имеют максимально про-криптовалютные позиции
Две уникальные металлические монеты стоимостью 1000 биткоинов каждая активировали после 13-летней "спячки"
Ноябрь для биткоина и эфириума стал худшим с 2018 года: аналитики дают противоречивые прогнозы
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить