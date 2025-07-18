«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора

Процессоры AMD Ryzen 7 5800X в целом достаточно надежные, но этот деградировал после года работы. И, очевидно, имел некоторые механические повреждения.

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Ютубер Tech Yes City приобрел проблемный чип 5800X у владельца, которому не удалось нормально запустить чип после многих различных попыток устранения неисправностей. Процессор перестал работать только после 12 месяцев использования. TechYesCity пообещала заплатить владельцу $30 за процессор, если его удастся запустить.

После внешней очистки и возвращения нескольких деформированных контактов в нормальное положение, энтузиаст взялся за проблемы со стабильностью работы. Сначала он оставил процессор в BIOS на 30 минут, чтобы проверить, не приведет ли это к сбою. К счастью, чип прошел проверку, которая свидетельствует о неповрежденных ядрах.

Однако процессор вышел из строя во время трехчасового стресс-теста OCCT, который был следующим. Проблемы со стабильностью были серьезными, поскольку система полностью зависла, но не выдавала сообщений об ошибках или BSOD. Впрочем, решение было простым. Ютубер смог восстановить стабильность снижением в BIOS тактовой частоты с помощью AMD PBO на 300 МГц. После этого 5800X успешно прошел часовой стресс-тест OCCT.

Понижение тактовой частоты 5800X подтвердило, что чип страдает от деградации которая ведет к дестабилизации по крайней мере одного из ядер процессора на более высоких частотах boost. Tech Yes City провел несколько бенчмарков с пониженной тактовой частотой, чтобы сравнить его работу с 5700X и другими Ryzen. На удивление, чип смог поддерживать конкурентоспособную игровую производительность, даже превосходя 5700X в некоторых играх.

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Процессоры не должны деградировать в течение нескольких лет использования, не говоря уже о 12 месяцах. Однако метод снижения тактовой частоты оказался эффективным для восстановления проблем стабильности и часто работает в подобных случаях. в частности, с процессорами Intel Raptor Lake до выхода исправлений, а возможно и во время летней жары.

Источник: Tom’s Hardware