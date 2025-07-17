Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе

Процессоры Intel ведут себя странно во время летней жары. Об этом сообщил… разработчик Firefox.

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Mozilla получает огромное количество отчетов о сбоях браузера, большинство из которых касается систем с процессорами Intel Raptor Lake, которые, как известно, не слишком стабильны. Старший инженер Габриэле Свелто написал на Mastodon, что большое количество отчетов о сбоях браузера поступает из систем на базе Intel Raptor Lake, расположенных в районах, страдающих от жары.

«Если у вас система Intel Raptor Lake и вы находитесь в северном полушарии, есть вероятность, что ваш компьютер чаще выходит из строя из-за летней жары. Я знаю это, потому что могу буквально увидеть, какие страны ЕС пострадали от жары, глядя на локализации отчетов о сбоях Firefox, поступающих из систем Raptor Lake».

Проблема нестабильности процессоров Intel была обнаружена в прошлом году. Компании понадобилось несколько месяцев, чтобы найти ее причину. Поскольку речь идет о физической деградации, никакие патчи не могут полностью устранить нестабильность — обновление микрокода Intel только смягчили ее. В позапрошлом месяце Intel выпустила очередное обновление микрокода 0x12F для решения проблемы изменения Vmin. Однако Свелто говорит, что эта версия также нестабильна.

«Системы Raptor Lake имеют известные проблемы с синхронизацией/напряжением, которые ухудшаются с температурой. Сейчас дела настолько плохи, что нам пришлось отключить бота, который автоматически отправлял отчеты о сбоях, поскольку он находил сбои почти исключительно у людей с пораженными системами».

К счастью, Intel продлила гарантию на все поврежденные чипы 13 и 14 поколений с трех до пяти лет. Поэтому пользователи, которые сталкиваются с этой или другой проблемой этих процессоров, могут обратиться за заменой.