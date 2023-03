Регулятор США расследует деятельность Tesla — после жалоб двух автовладельцев, у которых отвалился руль в Model Y 2023 во время движения

Проверка Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) охватывает около 120 тысяч автомобилей Tesla.

Владельцы двух Tesla Model Y 2023 года пожаловались, что в их автомобилях прямо во время движения отсоединился руль.

Один из водителей приобрел автомобиль 24 января, а проблемы с рулем возникли уже 29 января — во время его поездки с семьей по Вудбриджу, в Нью-Джерси. Автовладелец написал, что ему «повезло» — так как позади его Tesla не было других машин, и он смог спокойно остановиться у разделителя.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023