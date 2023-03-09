Регулятор США расследует деятельность Tesla — после жалоб двух автовладельцев, у которых отвалился руль в Model Y 2023 во время движения

Проверка Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) охватывает около 120 тысяч автомобилей Tesla.

Владельцы двух Tesla Model Y 2023 года пожаловались, что в их автомобилях прямо во время движения отсоединился руль.

«Оба электромобиля поступили без крепежного болта, соединяющего руль и рулевую колонку», — говорят в NHTSA.

Один из водителей приобрел автомобиль 24 января, а проблемы с рулем возникли уже 29 января — во время его поездки с семьей по Вудбриджу, в Нью-Джерси. Автовладелец написал, что ему «повезло» — так как позади его Tesla не было других машин, и он смог спокойно остановиться у разделителя.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

Автор жалобы отметил, что «потерял доверие» к автопроизводителю, и переживал за свою безопасность, доставляя автомобиль домой. Позже водителю позвонили из дилерского центра Tesla с извинениями — а впоследствии пострадавший поделился в соцсети снимком новой Model Y, которую получил 23 февраля.

Расследование NHTSA может стать первым шагом к предстоящему отзыву почти 120 тысяч авто, которые, вероятно, могут столкнуться с подобными проблемами.

В среду акции Tesla упали на 3%.

В феврале Tesla уже отозвала почти 363 000 своих автомобилей из-за проблем с программным обеспечением для полностью самостоятельного вождения. NHTSA заявила, что все эти электромобили столкнулись с риском «превышения скорости или проезда через перекресток не по правилам, что увеличивает риск аварий». Tesla обещала выпустить бесплатное OTA-обновление для исправления проблемы, так что владельцам не придется ехать в сервис.

Автокомпания Маска не впервые сталкивается с судебными исками и контролем со стороны регуляторов относительно своей системы помощи водителю — в том числе и из-за умышленного преувеличения ее возможностей в рекламе. Недавно директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами признал, что промовидео с работой автопилота Tesla 2016-го года было инсценированным (показания предоставлены в рамках иска семьи Вэя Хуанга, погибшего в 2018-м году, когда его Model X врезалась в ограждение на шоссе).

В сентябре 2022 года владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Позже компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством». В декабре суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота.

Источник: CNBC