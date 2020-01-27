Rivian решила снизить цены на пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S за год до выхода на рынок
Американский производитель электрокаров Rivian решил снизить цены на свои дебютные автомобили, которые должны выйти на рынок только через год. В разговоре с Reuters генеральный директор Rivian Ар-Джей Скариндж прямо заявил, что цены на электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S будут ниже изначально утвержденных.
Полный прайс-лист он не предоставил, но отметил, что средняя конфигурация пикапа R1T с запасом хода 480 км и панорамной крышей из электрохромного стекла с регулируемой прозрачностью будет продаваться за $69 тыс., а цена сопоставимой по характеристикам версии R1S составит $72 тыс. Изначально автопроизводитель установил стартовые цены на R1T и R1S равными соответственно $61,5 тыс. и $65 тыс.
Генеральный директор Rivian не стал конкретизировать причину такого шага. Возможно, она связана с увеличением объемов выпуска. В одном из старых интервью ресурсу Engadget в 2018 году Ар-Джей Скариндж отметил, что на первых порах компания сосредоточится на объемах выпуска несколько «тысяч единиц» и будет постепенно наращивать производство. С тех пор за автомобилями Rivian выстроилась «очень длинная очередь», отмечает Скариндж. Если компания будет лучше подготовлена, то она сможет удовлетворить спрос и, следовательно, достичь прибыльности гораздо быстрее.
Кроме того, у Rivian есть сильный стимул для агрессивного ценообразования. Это поможет ей не только лучше конкурировать с обычными пикапами и внедорожниками, но и с электрическими моделями вроде Tesla Cybertruck и Ford Mustang Mach-E.
Выпуск электромобилей Rivian на бывшем заводе Mitsubishi в Иллинойсе должен начаться в конце этого года. В третьем квартале с конвейера должны сойти тестовые машины, в декабре начнется полномасштабное производство пикапа R1T, а через три месяца к нему присоединится внедорожник R1S.
Наряду с выпуском собственных моделей Rivian предприятие будет заниматься производством электрического внедорожника марки Ford или Lincoln.
Источник: Reuters
- Компания Rivian основана американским инженером Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. В 2018 году Rivian представила два своих первых электромобиля — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S.
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- В 2019 году Rivian провела четыре раунда финансирования. В феврале стартап привлек $700 млн от Amazon и других, в апреле дополнительные $500 млн от Ford, а в сентябре еще $350 млн — от Cox Automotive, а в декабре — еще $1,3 млрд от Amazon, Ford и других инвесторов.
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- В сентябре 2019 года Amazon подписал контракт с Rivian на поставку 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов.