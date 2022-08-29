Ryzen 7000 — цены на новые настольные CPU AMD появились за несколько часов до анонса (они остались на уровне Ryzen 5000)

Анонс AMD Ryzen серии 7000 состоится этой ночью, но благодаря утечке сайту wccftech стала известна цена новых чипов. По сведениям, первоначально будут выпущены четыре модели на основе 5-нм архитектуры Zen 4: Ryzen 9 7950X, 9 7900X, 7 7700X и 5 7600X. Их стоимость точно такая же, как у соответствующих им предшественников:

Ryzen 9 7950X – $799

Ryzen 9 7900X – $549

Ryzen 7 7700X – $449

Ryzen 5 7600X – $299

Обозреватели ожидали некоторое снижение цены, но и этот результат неплох, учитывая переход на более дорогой техпроцесс TSMC 5 нм. В то же время, такая стоимость может усложнить конкуренцию с Intel, предлагающей большее количество ядер (учитывая энергоэффективные) по меньшей или сопоставимой цене.

Предварительные характеристики процессоров Ryzen 7000

AMD Ryzen 9 7950X получит 16 ядер и 32 потока, как и его предшественники из предыдущих поколений. Процессор работать с базовой частотой 4,5 ГГц, разгоняясь в режтиме Boost до 5,7 ГГц (5,85 ГГц F-Max), что должно сделать его на 200 МГц быстрее, чем Intel Core i9-12900KS с частотой Boost 5,5 ГГц по одному ядру. AMD установила для чипа TDP в 170 Вт (230 Вт PPT). Процессор оснащен 64 МБ кэша L3 и 16 МБ L2.

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Ryzen 9 7900X состоит из 12 ядер, обрабатывающих 24 потока данных. CPU имеет еще более высокую базовую тактовую частоту 4,7 ГГц, возрастающую до 5,6 ГГц на одно ядро. TDP также 170 Вт, кэш-памяти 64 МБ кэша L3 и 12 МБ L2.

Ryzen 7 7700X имеет 8 ядер и 16 потоков. Он будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит пул кэш-памяти объемом 40 МБ, который состоит из 32 МБ L3 и 8 МБ L2.

Пока неизвестно о выходе процессоров Ryzen 7 7800X. Вполне вероятно, что AMD выпустит преемника Ryzen 7 5800X3D с ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Если это так, то возможно обновления линейки процессоров позже в этом году, поскольку компоненты V-Cache были подтверждены AMD для запуска в конце четвертого квартала 2022 года.

Ryzen 5 7600X будет состоять из 6 двухпоточных ядер с высокой базовой тактовой частотой 4,7 ГГц, повышающейся до 5,3 ГГц. Его TDP 105 Вт (142 Вт PPT) намного выше, чем у 65-ваттного предшественника. CPU будет иметь 38 МБ кэш-памяти из 32 МБ L3 и 6 МБ L2 на кристалле.

По словам источника, цены и характеристики процессоров могут измениться очень быстро. Финальный вариант будет известен уже завтра.