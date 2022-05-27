С начала года «Киевстар» установил 108 новых базовых станций мобильной связи, сейчас работает 95% инфраструктуры оператора

Оператор связи «Киевстар» сообщил, что, несмотря на масштабные военные действия, компания продолжает инвестировать в развитие мобильной сети. В 2022 году компания «Киевстар» построила 108 новых базовых станций для улучшения качества связи.

В частности, в течение января-мая 53 базовые станции построены в городах на Западе Украины, 27 базовых станций – в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На Востоке Украины – построено 20 базовых станций, из них больше всего в Харьковской области. На Юге Украины установлено 8 новых базовых станций. В первом квартале 2022 года в строительство и развитие сети мобильной связи в Украине было инвестировано 659 млн грн.

Благодаря новым базовым станциям оператор смог лучше обеспечивать связь в тех регионах, где есть прирост трафика. Так, почти 5 млн абонентов, до войны находившихся в крупных городах, мигрировали в сельскую местность в пределах своих областей. А еще примерно 4 млн абонентов – переехали в другие регионы, преимущественно на Запад Украины.

Дополнительно сообщается, что специалисты оператора оперативно устранили аварийные ситуации, возникшие в результате повреждения телекоммуникационной инфраструктуры. В настоящее время 95% телекоммуникационной инфраструктуры «Киевстар» работает в штатном режиме.