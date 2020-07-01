Samsung представила недорогие SSD 870 QVO — с максимальной емкостью до 8 ТБ и стартовой ценой от $130 (за версии на 1 ТБ)

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Samsung Electronics сегодня расширила предложение потребительских SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с новой линейкой Samsung 870 QVO — это обновление серии Samsung 860 QVO, выпущенной в 2018 году.

Новые Samsung 870 QVO мало чем отличаются от предшественников. В основе лежит 92-слойная память 3D V-NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC) и контроллер Samsung MKX с буфером на 1-8 ГБ — в Samsung 860 QVO использовалась 64-слойная QLC NAND и контроллер LPDDR4 на 1-4 ГБ. По данным производителя, прирост быстродействия при случайном чтении/записи по сравнению с Samsung 860 QVO составляет 13%. Но, что более важно, новая линейка Samsung 870 QVO представлена версиями объемом от 1 до 8 ТБ, тогда как в Samsung 860 QVO максимальный объем составлял 4 ТБ.

На модели линейки Samsung 870 QVO распространяется трехлетняя гарантия производителя, а заявленный ресурс TBW составляет от 360 до 2880 ТБ в зависимости от емкости накопителя. За варианты Samsung 870 QVO объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ просят $130, $250 и $500 соответственно. Топовая 8-терабайтная модель поступит в продажу только в августе и, по предварительным данным, будет стоить в пределах $900-$1000. Увы, подробностей о ценах и сроках выхода для рынка Украины пока нет.

Узнать технические характеристики накопителей Samsung 870 QVO и сравнить новинки с конкурирующими моделями по цене в расчете на один гигабайт емкости позволяют таблицы ниже:

Также можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.

Источник: Samsung и AnandTech