Самый распространенный способ держать смартфон вызывает боль в руке

В последнее время специалисты все больше бьют тревогу из-за так называемого «smartphone pinky», или «смартфонного мизинца» — дискомфорта и боли, возникающих из-за того, как мы держим смартфон, особенно когда используем мизинец в качестве подставки для устройства.

Многие убедились на собственном опыте — это ужасный способ держать телефон, пишет интернет-портал Android Authority. После использования смартфона у многих регулярно болит рука — впрочем, это самое естественное хватание, когда пользуешься телефоном одной рукой. Портал провел опрос 3000 пользователей в открытой теме: их спросили, как они чаще всего держат смартфон. Две опции получили львиную долю голосов.

Более 58% читателей держат телефон одной рукой, с мизинцем, который поддерживает устройство. Только если мизинец выступает «сиденьем» для нижней части телефона, а остальные пальцы расположены сзади, есть возможность добраться до самых дальних частей экрана смартфона, не меняя хват.

Второй по популярности способ держать смартфон — «одной рукой, с четырьмя пальцами сзади». Это позволяет большому пальцу доставать до части экрана, но не до всей его площади. 23,4% респондентов выбрали именно этот хват. Учитывая, что большинство пользователей использует мизинец как импровизированную подставку, неудивительно, что проблема «smartphone pinky» приобрела такой масштаб.

Интересно, что лишь 6,1% читателей пользуются специальными ручками-держателями или аксессуарами для хвата. Для сравнения, 4,4% используют смартфон двумя руками — точнее, «двумя руками: одна держит телефон, другая — нажимает». Комментарии под опросом прояснили масштабы проблемы современного пользования смартфонами.

«Мой мизинец почти всегда в каком-то дискомфорте после использования телефона, но я уже привык,» — пишет pennsyfan2020.

Несколько пользователей поделились историями о постоянной боли, главным образом вызванной именно использованием телефона. Другие пользователи упомянули альтернативные способы использования устройств — держатели-«гусиные шеи» в каждой комнате, ланьярды, PopSocket’ы и цепкие чехлы.

«К сожалению, мне пришлось начать носить фиксаторы для запястья из-за длительной боли в запястьях и руках от работы и набора сообщений,» — отмечает ashtonpie99.

Комментарий пользователя Greg Lane точно сформулировал главную проблему — получается, что телефоны вообще не проектируют для того, чтобы их было удобно держать. Производители постоянно увеличивают размер, вес и габариты смартфонов, придумывают новые конструкции. С появлением складных моделей, больших форм-факторов и ультратонких смартфонов ситуация не улучшилась.

«Мой мизинец на левой руке деформировался. Первая фаланга выгнута внутрь. Это выглядит как артрит, но боли нет. Просто от того, что я играл в игры в альбомной ориентации, балансируя телефон мизинцем,» — пишет еще один пользователь, joytuc58.

Тем, кто страдает от боли в руках, портал рекомендует несколько способов, которые уменьшают проблему «smartphone pinky». Это: регулярно делать растяжку кистей и пальцев, стараться держать телефон двумя руками, использовать подставки или держатели, подпирать телефон поверхностью (подушка, стол), уменьшать время пользования одной рукой, делать паузы и менять ежедневные привычки использования смартфона.

Источник: Android Authority