Съемки второй части «Дюны» / Dune Дени Вильнёва завершились — они длились почти 5 месяцев

Продолжение фантастического эпика «Дюна» / Dune Дени Вильнёва постепенно приближается к выходу в прокат — съемочная группа завершила свою работу, так что ожидаемый многими фильм отправляется на пост-продакшн. И хотя киностудии Legendary Pictures и Warner Bros. не делали никаких заявлений об окончании работ на площадке, за них это сделал Тимоти Шаламе, опубликовавший в Instagram совместное фото с отцом со съемочной площадки.

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение распространенное Timothée Chalamet (@tchalamet)

Вторую часть «Дюны» начали снимать в середине июля — за это время (почти 5 месяцев) команда побывала в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. За продолжение отвечает та самая команда, которая работала над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнёва, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера

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Главные роли в сиквеле сыграли уже хорошо знакомые по первому фильму Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Хавьер Бардем. Также в актерском составе второй части есть несколько новых лиц — Кристофер Уокен сыграет императора, Остин Батлер появится в образе Фэйд-Раута Харконнена, Флоренс Пью исполнит роль принцессы Ирулан, а Леа Сейду сыграет леди Марго.

Подробностей сюжета пока нет, однако ранее Вильнёв рассказывал, что хочет сделать главной героиней персонаж Чани в исполнении Зендеи, и официальный синопсис, которым студия делилась летом, это косвенно подтверждает.

«Вторая часть этого фильма расскажет об увлекательном путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и фременами племя людей во вселенной Дюны и выходит на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него самого.

Также Вильнёв публично выражал заинтересованность в создании третьего фильма по мотивам второго романа в серии Мессия Дюны и отдельного телесериала. В прошлом месяце сообщалось, что Звезда «Викингов» Тревис Фиммел сыграет главного злодея в спин-оффе о тайном женском ордене «Бене Гессерит» для HBO Max — «Дюна: Сестринство» / Dune: The Sisterhood. Съемки сериала начались 22 ноября.

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти в прокат 17 ноября 2023 года.

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Первая часть «Дюна» Дени Вильнева дебютировала с огромным успехом и стала триумфатором премии «Оскар-2022» — адаптация классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта в 1965 году получила целых шесть статуэток, в частности награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты работу. В украинский прокат кинолента вышла в середине сентября 2021 года и показала лучший старт с начала пандемии со сборами более $1 млн за первый уикенд. Всего «Дюна собрала в украинских кинотеатрах более $3,5 млн, а общие кассовые сборы фильма составляют $401,8 млн.