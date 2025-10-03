Сентябрь 2025 в Steam закрепляет тренды: растут Windows 11, NVIDIA и AMD, есть безоговорочный лидер среди видеокарт

Сентябрь не принес в Steam сенсаций — все идет в рамках предыдущих тенденций. Разве что Valve e статистике придумала новую версию Windows.
Старая добрая «лошадка» Windows 10 постепенно уходит в прошлое, поэтому геймеры ускорили переход на Windows 11. Новейшая ОС Microsoft достигла отметки 63,04% с большим, как для Steam приростом (+2,65%). «Десятка» стремительно продолжает падение и уже технически имеет менее трети пользователей (32,18%; -2,9%). Что такое Windows 2022 64 bit (0,09%) в статистике, пожалуй, не знает даже сам преподобный Гейб.
Что там по Apple? Кажется, есть заметный рост OSX (1,91%, +0,14%), но некоторые обозреватели называют его «аномалией». Так или иначе, Mac направляются к 2% и все еще не догнали Linux (2.68%). Чтобы понять их истинное направление движения в Steam, нужно взглянуть на график последних месяцев. Явно не стоит ждать в ближайшей перспективе массового Mac-гейминга, о котором начали говорить еще на выходе первого процессора M.
То, ради чего мы здесь собрались: видеокарты. Первое место захватила NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков, и, кажется, это надолго. Видеокарта мощно ушла в отрыв от конкурентов (4,84%, +0,22%) и вряд ли уже следующие по количеству пользователей десктопные RTX 3060 (4,41%; -0,38%) и RTX 4060 (4.25%-0.60%) ее догонят — наоборот, в этом месяце они сногсшибательно потеряли. Почти 5% тянут на признанное лидерство, а не на случайность. Недорогой игровой лаптоп, пожалуй, действительно является лучшим входом в ПК-гейминг, с «печеньками» в виде DLSS и генерации кадров от NVIDIA. RTX 4060 Laptop также имеет наибольший месячный рост среди всех.
Далее по показателям роста ожидаемо идут самые новые RTX 50, если пропустить загадочный NVIDIA Graphics Device (0,86%; +0,19%). RTX 5070 Ti, которую иногда считают наиболее удачной по соотношению цены и характеристик из новой линейки, имеет долю 0,91%, с ростом +0,16%. Неплохо двигается 5060 Ti (0,89%; +0,15%), видимо, благодаря приличному объему VRAM, далее расположились остальные новинки. Монстра GeForce RTX 5090 имеет треть процента игроков (0,31% + 0,05%). В целом же NVIDIA захватила 74,12% Steam, видеокартами AMD пользуются 17,81% геймеров, и в подавляющем большинстве речь идет о встроенных GPU, в частности, в портативных консолях.
Intel продолжает позорное падение на рынке центральных процессоров, доля «синих» у пользователей Steam неустанно уменьшается. Сейчас это 58,61%, с потерей 1,15%. AMD нарастила столько же, имея уже 41,31%. Излишне здесь что-то комментировать — прокомментируем, когда у пользователей начнут появляться Panther Lake. Intel, не болей.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: