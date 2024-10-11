Сериал «Рыцарь семи королевств»: Джордж Мартин поделился впечатлениями от первого эпизода приквела «Игры престолов» (+ кадры со съемок)

В своем блоге Джордж Мартин поделился впечатлениями от «чернового» первого эпизода сериала «Рыцарь семи королевств».
«Рыцарь семи королевств» основан на серии новелл Джорджа Мартина «Истории о Дунке и Эгге», а его действие будет разворачиваться за столетие до событий «Игры престолов». Ранее писатель посетил съемочную площадку, высоко оценив декорации:
«Направляясь на съемки я волновался. «Рыцарь семи королевств» — это сериал, меньший, чем «Игра престолов» или «Дом дракона» с более скромным бюджетом, но я так хотел, чтобы он получился замечательным. 90% событий разворачиваются в поле, окруженном палатками, и не было огромных декораций, как в предыдущих сериалах. Однако все — костюмы, геральдика, бои — не должны было выглядеть фальшиво или дешево. Когда я приехал туда и увидел, что построила команда, то был счастлив».
Отметил Мартин и подбор актеров — в прошлой заметке он отмечал, что «Дунк и Эгг — «как будто сошли со страниц его книг и имели «идеальную химию». Сейчас писатель рассказал, что пересмотрел «черновик» первого эпизода:
«Через несколько недель после того, как я вернулся домой, я увидел черновую версию первого эпизода. Мне понравилось. Не могу дождаться, чтобы увидеть больше».
Дополнительно Мартин обнародовал несколько фото со съемочной площадки, на которых можно увидеть Питера Клеффи в образе Дунка и других актеров, а также некоторые декорации:
Помимо Клеффи к авторскому составу присоединились Декстер Сон Ансел (Эгг), Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).
Интересно, что создатели сериала до сих пор не могут определиться с официальным названием и выбрать из вариантов «Рыцарь семи королевств» и «Межевой рыцарь». Премьера запланирована на 2025 год, тогда как сам Мартин уточняет, что надеется на выход первых эпизодов уже весной.
Напомним, что параллельно HBO разрабатывает сериал об Эйгоне Завоевателе, сценарий к которому пишет автор «Бэтмена» Мэтсон Томлин, также известно о планах по сериалу «10 000 кораблей». Что касается прямого приквела о Джоне Сноу, то его отменили «из-за нехватки исходного материала».
«Рыцарь семи королевств» — первый тизер нового спинофа «Игры престолов» с Питером Клеффи в роли Рыцаря Дунка
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